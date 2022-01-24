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Лікарі назвали напій, який в лічені хвилини знижує рівень цукру

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Понеділок 24 січня 2022 18:54
Лікарі назвали напій, який в лічені хвилини знижує рівень цукру Лікарі назвали чай, який потрібно пити всім діабетикам (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

При діабеті другого типу основна небезпека криється в тому, що рівень цукру в крові швидко підвищується і перевищує всі норми. Це провокує сильне перевантаження організму і внутрішніх органів.

Однак існують продукти та напої, які допомагають знизити рівень цукру за лічені хвилини. Один з таких напоїв назвали в Express.

Як відзначають медики, при діабеті другого типу організм не може виробляти достатню кількість інсуліну.

Це гормон, який регулює рівень цукру в крові. Без достатньої кількості інсуліну цукор може підвищуватися до небезпечних рівнів і це дуже небезпечно для здоров'я.

Допомагати організму можна за допомогою спеціальних препаратів – а також - поліпшивши свій раціон.

Лікарі рекомендують діабетикам вживати обов'язково тутовий чай - він знижує рівень цукру в лічені хвилини. Це чай, який виробляють з листя тутового дерева (Morus).

Дослідження показують, що тутовий чай компенсує скачки цукру в крові, які викликані прийомом деяких продуктів.

Як виявилося, всього 70 мл цього чаю може істотно знизити рівень цукру в крові та швидко нормалізувати стан людини.

Які продукти швидко підвищують рівень цукру

  • Цукор і солодкі продукти
  • Солодкі безалкогольні напої
  • Хліб
  • Картопля
  • Білий рис

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені оприлюднили нові дані про корисні властивості кави.

А також розповідали про те, що названий найкорисніший вид перцю, який вбереже від проблем від діабету і проблем з серцем.

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