Лікарі назвали напій, який в лічені хвилини знижує рівень цукру
При діабеті другого типу основна небезпека криється в тому, що рівень цукру в крові швидко підвищується і перевищує всі норми. Це провокує сильне перевантаження організму і внутрішніх органів.
Однак існують продукти та напої, які допомагають знизити рівень цукру за лічені хвилини. Один з таких напоїв назвали в Express.
Як відзначають медики, при діабеті другого типу організм не може виробляти достатню кількість інсуліну.
Це гормон, який регулює рівень цукру в крові. Без достатньої кількості інсуліну цукор може підвищуватися до небезпечних рівнів і це дуже небезпечно для здоров'я.
Допомагати організму можна за допомогою спеціальних препаратів – а також - поліпшивши свій раціон.
Лікарі рекомендують діабетикам вживати обов'язково тутовий чай - він знижує рівень цукру в лічені хвилини. Це чай, який виробляють з листя тутового дерева (Morus).
Дослідження показують, що тутовий чай компенсує скачки цукру в крові, які викликані прийомом деяких продуктів.
Як виявилося, всього 70 мл цього чаю може істотно знизити рівень цукру в крові та швидко нормалізувати стан людини.
Які продукти швидко підвищують рівень цукру
- Цукор і солодкі продукти
- Солодкі безалкогольні напої
- Хліб
- Картопля
- Білий рис
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