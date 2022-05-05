ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу. У артиста - нове кохання

Новость на русском →
Четвер 05 травня 2022 16:13
Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу. У артиста - нове кохання Валерій Харчишин і його колишня дружина Юлія (фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn)
Автор: Дмитрий Войналович

Відомий український співак, лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу.

Цю звістку 47-річний артист повідомив у своєму Facebook.

Музикант почав свій допис з нагадування, що російські окупанти зруйнували його дім, який він "будував для родини все своє життя".

У тому домі під Гостомелем жили його діти (Валерій має трьох синів) і офіційна дружина - Юлія Кузмінська.

"На жаль, життя не завжди є таким, яким ми його уявляємо, попри соціальні стандарти і зобов’язання. Іноді воно змінюється незалежно від нас. Ще до війни ми перестали бути фізично подружжям. Я жив іншим життям в іншому місці, в іншому будинку і мав/маю інші стосунки", - зізнався артист.

Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу. У артиста - нове кохання

Валерій і Юлія (фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn)

При цьому рокер запевняє: робив і робитиме все можливе надалі, аби пришвидшити перемогу нашої держави та відбудувати той будинок, аби його діти "мали свою Україну і їм було куди повернутися".

"Аби вони не втратили оце відчуття "вдома". І жодна погань не завадить мені це зробити. Дякую за розуміння", - резюмував музикант.

Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу. У артиста - нове кохання

Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу. У артиста - нове кохання

Уже колишня дружина Харчишина - Юлія (фото: facebook.com/yulia.kuzminska)

З ким зараз зустрічається Харчишин - він не розповідає.

Нині він зі своїм гуртом перебувають за кордоном, де у рамках благодійного туру "Хто, якщо не ми?" ДР дає концерти на підтримку українців.

Зауважимо, що цієї весни також розлучилися Надя Дорофєєва і Дантес.

І вже відомо, хто став новим коханцем співачки.

Читайте LITE в Google News
Валерий Харчишин
STYLER
Євген Карась розповів, коли закінчиться війна: "в серпні попаримо ніжки у Севастополі"
Євген Карась розповів, коли закінчиться війна: "в серпні попаримо ніжки у Севастополі"