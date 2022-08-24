Сильвестр Сталлоне розлучається: 25-річний шлюб "безповоротно зруйнований"
Зірка Голлівуду Сильвестр Сталлоне розлучається зі своєю дружиною Дженніфер (в дівоцтві Флавін), яка і стала ініціаторкою розірвання шлюбу, який тривав 25 років.
Про це 24 серпня передає американське видання Closer.
54-річна Дженніфер Сталлоне подала на розлучення минулої п'ятниці, 19 серпня. Вона подала відповідні документи в окрузі Палм-Біч, штат Флорида.
Знаменитий 76-річний актор і режисер через свого представника зазначив у заяві, що любить свою сім'ю, і "ми мирно і конфіденційно вирішуємо ці особисті проблеми".
Сильвестр Сталлоне зробив тату на плечі з портретом дружини Дженніфер (фото: instagram.com/officialslystallone)
Згідно з судовими документами, отриманими журналістами, Дженніфер заявляє, що "шлюб між сторонами безповоротно зруйнований". Вона має намір повернути своє ім'я до заміжжя Дженніфер Лі Флавін, і просить, щоб певні активи та зобов'язання, які вони накопичили за 25 років шлюбу, були "справедливо розподілені".
У документах Дженніфер стверджувала, що "чоловік навмисно розтратив сімейне майно", що здійснило "несприятливий економічний вплив на сімейне майно".
Сильвестр Сталлоне зі своїм улюбленим псом (фото: instagram.com/officialslystallone)
У документах пропонувалося, щоб зірці бойовиків було "заборонено продавати, передавати, поступатися, обтяжувати або розпоряджатися будь-якими активами під час розгляду цієї справи".
Дженніфер також вимагає "виняткового використання та проживання в сімейній резиденції під час розгляду справи".
Сильвестр Сталлоне нині знаходиться в Оклахома-Сіті, де знімається в майбутньому серіалі "Король Талси" студії "Paramount+".
Слай і Дженніфер познайомилися в 1988 році. У той час актор вже був мега-популярним після виходу фільмів "Роккі" і "Рембо. Перша кров".
Сильвестр Сталлоне і Дженніфер Флавін одружилися в травні 1997 року (фото: instagram.com/jenniferflavinstallone)
Сильвестр Сталлоне був двічі одружений: на Саші Зак в 197-1985 роках і Бріджит Нільсен в 1985-1987 роках, і був батьком двох синів, Сейджа та Сергео, від першого шлюбу.
У Сталлоне і Дженніфер троє дітей: дочки Софія Роуз, Сістін Роуз та Скарлет Роуз.
Сильвестр Сталлоне з дружиною Дженніфер і дочками (фото: instagram.com/jenniferflavinstallone)
Нагадаємо, буквально днями стало відомо про розлучення Віталія Кличка, боксерським талантом якого Сталлоне захоплюється багато років. Чемпіон світу та мер Києва повідомив про шлюборозлучний процес зі своєю дружиною Наталією після 26 років шлюбу.
Також ми писали, що навесні актор Дмитро Ступка розлучився із Поліною Логуновою.