Готовим авто к зиме: как хранить шины, чтобы они долго служили

Когда температура воздуха начинает постепенно снижаться, приходит время переобувать машину из летней резины на зимнюю. Молодые водители могут столкнуться с проблемой хранения шин, ведь здесь есть несколько нюансов.

Styler собрал главные советы по хранению шин, чтобы они долго служили своему хозяину.

Где хранить шины?

Прежде всего осмотрите шины перед тем, как поместить их на хранение. Следует сразу проверить, нет ли повреждений и признаков неравномерного износа.

Если все хорошо, тщательно промойте их водой, удалите с канавок протектора застрявший мусор. После этого хорошо высушите шины и обезжирьте специальным средством.

Советуем поставить на колеса специальную маркировку, чтобы не перепутать правое колесо с левым или переднее с задним. Это следует сделать в случае смены резины впервые.

Выбирая и обустраивая место хранения, необходимо учесть, что для резины противопоказаны:

влага

открытый воздух

высокий уровень озона

прямые солнечные лучи

температура воздуха ниже 30 и выше 35 градусов

Нельзя держать шины от авто прямо во дворе или где угодно на открытом воздухе и прямых солнечных лучах. Если все же поставили на улице, защитите шины от дождя и снега под навесом или водонепроницаемым материалом.

Размещайте резину как можно дальше от электродвигателей, кондиционеров, копировальных аппаратов, чтобы защитить ее от озона.

Как упаковать шины: секреты

Учитывая, что полиэтилен практически не пропускает воздух, под ним образуется и накапливается конденсат. А это та же влага, которая гарантированно и медленно разрушает резину. Поэтому о хранении в полиэтилене сразу забываем.

Специалисты советуют использовать чехлы для колес из оригинального "дышащего" материала. Цена на такой чехол колеблется в пределах 500-900 гривен в зависимости от производителя, количества и размера.

Как хранить шины с дисками и без

Резину без дисков нельзя подвешивать, так как это может ее деформировать. Также автомеханики не рекомендуют складывать ее. Вместо этого лучше расставлять и держать в вертикальном положении.

Как хранить шины без дисков (фото: pvh-shtory.com.ua)

Шины на дисках следует хранить накачанными примерно наполовину. В этом случае снятые колеса рекомендуется подвешивать или хранить лежа.

Как хранить шины с дисками (фото: pvh-shtory.com.ua)