"Час палити запаси": експерт розповів, чому дизель та бензин не можна довго зберігати

Проте якщо нафтопродукт стоятиме занадто довго, може зіпсуватися та підвести в найвідповідальніший момент.

Після весняного дефіциту пального не залишилося такого українця, хто не мав би рятівну каністру пального вдома чи в гаражі.

Експерт паливного ринку Артем Куюн на своїй сторінці у Facebook розповів, як правильно зберігати бензин і дизель.

Як зберігати бензин у домашніх умовах

Бензин - це досить складна сполука, адже містить у собі багато компонентів. Найпримхливіша речовина у бензині - оксигенат.

"Це група компонентів, яка відповідає за підвищення октану та має спиртову природу. Для технологів використання спирту - суцільна проблема", - каже експерт.

Спирт абсорбує вологу з повітря. У великих резервуарах на нафтобазах завжди є прошарок підтоварної води. Така схема є й у каністрах. Вони так чи інакше "дихають", тому повітря буде з'являтися, а волога - накопичуватися.

По-друге, спирт швидко випаровується. А бензин без компонента, який підвищує вміст октану, втратить його. У результаті використання такого нафтопродукту машина може просто не завестись.

Умови зберігання бензину залежать від його типу. Заводський бензин, що відповідає ДСТУ, можна зберігати до одного року за умови герметичності місткості, проте все ж рекомендується проводити ротацію раз на 6 місяців.

"Альтернативне пальне є найбільш проблемним в плані зберігання. Якщо у звичайному продукті "неспокійних" елементів 2-5%, то в альтернативному пальному - понад 30%. В ідеальних умовах рекомендований термін зберігання - 3-4 місяці, на практиці ж це лише місяць", - пояснює фахівець.

Тому основне правило для довготривалого збереження бензину - це гарантовано герметична тара.

Зайве повітря знизить якість бензину (фото: Freepik)

Як зберігати дизель вдома

Хоч у дизелі немає спирту, що вже полегшує задачу, він містить парафіни. Під впливом холоду вони кристалізуються та перетворюють дизпаливо в желе.

"Усе ДП, що мають українців запасах, закуплене в теплий сезон, то ж за +5°C починаються проблеми", - каже Артем.

Якщо ви думаєте, що пальне буде нормальної якості з настанням тепла, то помиляєтеся.

"Скоріш за все затверділі парафіни повністю не розчиняться навіть за високої температури, а осядуть на каністрі. Це прямий шлях до забиття паливних фільтрів та клапанів, виходу з ладу вихлопної системи", - каже керівник однієї з українських лабораторій.

Для боротьби з замерзанням ДП магазини автохімії пропонують широкий спектр присадок, однак ставлення спеціалістів до них досить скептичне.

По-перше, за температур -20° та нижче вводити подібні добавки необхідно за плюсової температури, то ж каністру з ДП краще залишити в приміщенні на ніч або більше. По-друге, користуватися присадкою треба безпосередньо перед використанням пального.

У підсумку розуміємо, що зимувати літньому ДП не варто. А запас краще-таки сформувати з зимовим або арктичним. Єдине, з чим можуть стикнутися користувачі зимового дизеля влітку, це підвищена витрата пального.

Загальні рекомендації водіям

1. Літній дизель з каністр ще можна встигнути використати до морозів. У каністри краще залити зимовий сорт.

2. Якщо ДП вже почало загущуватися, додайте присадку, але бажано за плюсової температури та безпосередньо перед використанням.

3. Запаси бензину, що зберігається понад пів року, краще оновити. Купуйте перевірене. Економія тут може дорого коштувати.

4. Спиртовому бензину в участі відмовити.

5. Якщо не впевнені в придатності пального, налийте в бак трошки та спробуйте завести мотор. Якщо воно зіпсоване, відкачувати або розбавити буде легше "свіжим".