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Меган Маркл і принц Гаррі приховали від громадськості важливий момент: що відомо

STYLERПерсони    16.02.2020 - 08:00
Меган Маркл і принц Гаррі приховали від громадськості важливий момент: що відомо
Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Сассекські відвідали престижний Стенфордський університет в Пало-Альто

Меган Маркл і принц Гаррі відвідали престижний Стенфордський університет в Пало-Альто, штат Каліфорнія, здійснивши переліт з Канади, де вони в даний час живуть зі своїм сином Арчі. Про це інформує видання Daily Mail.

Гаррі і Меган були присутні на "мозкових штурмах" з кількома професорами і вченими з університету, які допомагали подружжю працювати над концепцією і створенням нової благодійної організації.

Меган Маркл і принц Гаррі знову потрапили в скандал: тепер з-за рекламиМеган Маркл і принц Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Їх рішення працювати з вченими університета в Каліфорнії, без сумніву, викличе більше питань про те, чи планує пара переїхати на Західне узбережжя назавжди, провівши тижні з моменту їх відходу з королівського життя.

Раніше сім'я писала, що переїзд дозволить їм виховати сина з вдячністю за королівську традицію, в якій він народився, і в той же час надасть можливість зосередитися на наступній главі, включаючи запуск нової благодійної організації.

Нагадаємо, що принц Гаррі і Меган Маркл все більше і більше обростають корисними зв'язками за межами США. Напередодні пара побувала на закритому саміті з питань альтернативних інвестицій в Майамі, де познайомилася з Дженніфер Лопес і Алексом Родрігесом.

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