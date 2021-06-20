Бюджетний відпочинок на Азовському морі в 2021 році: ці локації абсолютно не розкручені

На узбережжі Азовського моря є багато локацій, які не входять в списки популярних місць для відпочинку. Однак там є все необхідне для відмінного відпочинку – чиста вода, море, піщаний пляж і доступні розваги. У деяких таких локаціях є пам'ятники архітектури та фортеці. А ось ціни в таких місцях - досить скромні.

Новопетрівка

Це селище за 12 кілометри від Бердянська з довгою смугою піщаного пляжу, яка тягнеться майже два кілометри. Відпочинок в Новопетрівці підійде тим, хто втомився від міського шуму і хоче побути в тиші. У селищі є все необхідне для комфортного відпочинку – ринок, магазини, аптеки та кафе. Поруч є навіть абсолютно дикий пляж. На початку літа температура води зазвичай вже близько + 20 градусів, в серпні доходить до +30 градусів. Саме бюджетне житло можна орендувати за 100-150 гривень на добу з людини. За номер в готелі або пансіонаті з усіма вигодами доведеться викласти від 500 гривень на добу. З розваг - поїздки та екскурсії в Бердянськ і на руїни Петровської фортеці.

Приморськ

Невелике містечко в Запорізькій області. Тут є ринки, магазини, банкомати та сквери для прогулянок. Всі обладнані пляжі знаходяться на територіях баз відпочинку, і там є бари, кафе і дискотеки. У приватному секторі тут можна орендувати житло від 100 до 250 гривень на добу з людини. Однокімнатна квартира обійдеться від 500-600 гривень з людини. Номер в готелі або базі відпочинку з усіма вигодами коштує від 700 гривень, а люкси – від 1200 гривень. З розваг - екскурсії на Обіточну косу, Бирючий острів і в заповідник "Асканія-Нова". У самому містечку є Свято-Троїцький храм, який визнаний пам'яткою архітектури та Приморський краєзнавчий музей.

Набережне

Ще одне селище з довгою береговою лінією піщаного пляжу. Воно знаходиться неподалік від Обіточної коси. У селищі функціонує близько десятка баз відпочинку, але є варіанти проживання в приватному секторі. Населення цього селища не перевищує 100 осіб. Це місце також підходить для любителів тихого, спокійного і відокремленого відпочинку. На базах відпочинку є магазини та кафе, а ось за розвагами доведеться поїхати в Приморськ. З визначних пам'яток - ландшафтний заказник" Обіточна коса", оазис дикої природи. Тут можна побачити бакланів, чайок, диких качок, фазанів і чапель. Вартість проживання стартує від 200 гривень на добу за людину в приватному секторі до 800 гривень за двомісний номер на базі відпочинку.

Обіточна коса (Фото: Anatoliy Volkov)

Приморський посад

Знаходиться в Приазовському районі Запорізької області. Є бари та кафе, магазини й аптеки, але цілому інфраструктура розвинена слабо, більшість закладів закриваються рано. Є кілька баз відпочинку, де є стандартні морські розваги – гірки, "таблетки" і "банан". З розваг - поїздки в заповідники "Кам'яна Могила", "Асканія-Нова" або на острів Хортиця. Є поїздки в аквапарк в Кирилівку. Оренда житла в приватному секторі стартує від 100 гривень, за номер зі зручностями на базі відпочинку просять 650 гривень на добу.

Новокостянтинівка

Знаходиться поруч з Приморським посадом і має ще одну назву - Тубал. Пляж тут піщаний, а прямо поруч з селом відомі грязьові лимани та 17 мінеральних джерел. Є житло в приватному секторі, від 100-150 гривень за людину на добу. А є номери на базах відпочинку - від 500 гривень. У селищі є кафе і магазини, а на території баз відпочинку є зоопарк, кінотеатри, а вечорами – пляжні дискотеки. З розваг - поїздки в албанську садибу, Приморськ або в заповідник "Кам'яна могила". У селищі також є наметове містечко з усіма вигодами.