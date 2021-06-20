Бюджетный отдых на Азовском море в 2021 году: эти локации совершенно не раскручены

На побережье Азовского моря есть много локаций, которые не входят в списки популярных мест для отдыха. Однако там есть все необходимое для отличного отдыха – чистая вода, море, песчаный пляж и доступные развлечения. В некоторых таких локациях есть памятники архитектуры и крепости. А вот цены в таких местах – довольно скромные.

Новопетровка

Это поселок в 12 километрах от Бердянска с длинной полосой песчаного пляжа, которая тянется почти два километра. Отдых в Новопетровке подойдет тем, кто устал от городского шума и хочет побыть в тишине. В поселке есть все необходимое для комфортного отдыха – рынок, магазины, аптеки и кафе. Рядом есть даже абсолютно дикий пляж. В начале лета температура воды обычно уже около +20 градусов, в августе доходит до +30 градусов. Самое бюджетное жилье можно арендовать за 100-150 гривен в сутки с человека. За номер в гостинице или пансионате со всеми удобствами придется выложить от 500 гривен в сутки. Из развлечений – поездки и экскурсии в Бердянск и на развалины Петровской крепости.

Приморск

Небольшой городок в Запорожской области. Тут есть рынки, магазины, банкоматы и скверы для прогулок. Все оборудованные пляжи находятся на территориях баз отдыха, и там есть бары, кафе и дискотеки. В частном секторе тут можно снять жилье от 100 до 250 гривен в сутки с человека. Однокомнатная квартира обойдется от 500-600 гривен с человека. Номер в гостинице или базе отдыха со всеми удобствами стоит от 700 гривен, а люксы – от 1200 гривен. Из развлечений – экскурсии на Обиточную косу, Бирючий остров и в заповедник "Аскания-Нова". В самом городке есть Свято-Троицкий храм, который признан памятником архитектуры и Приморский краеведческий музей.

Набережное

Еще один поселок с длинной береговой линией песчаного пляжа. Он находится неподалеку от Обиточной косы. В поселке функционирует около десятка баз отдыха, но есть варианты проживания в частном секторе. Население этого поселка не превышает 100 человек. Это место также подходит для любителей тихого, спокойного и уединенного отдыха. На базах отдыха есть магазины и кафе, а вот за развлечениями придется поехать в Приморск. Из достопримечательностей – ландшафтный заказник "Обиточная коса", оазис дикой природы. Тут можно увидеть бакланов, чаек, диких уток, фазанов и цапель. Стоимость проживания стартует от 200 гривен в сутки за человека в частном секторе до 800 гривен за двухместный номер на базе отдыха.

Обиточная коса (Фото: Anatoliy Volkov)

Приморский посад

Находится в Приазовском районе Запорожской области. Есть бары и кафе, магазины и аптеки, но целом инфраструктура развита слабо, большинство заведений закрываются рано. Есть несколько баз отдыха, где есть стандартные морские развлечения – горки, "таблетки" и "банан". Из развлечений – поездки в заповедники "Каменная Могила", "Аскания-Нова" или на остров Хортица. Есть поездки в аквапарк в Кирилловку. Аренда жилья в частном секторе стартует от 100 гривен, за номер с удобствами на базе отдыха просят 650 гривен в сутки.

Новоконстантиновка

Находится рядом с Приморским посадом и имеет еще одно название – Тубал. Пляж тут песчаный, а прямо рядом с селом известные грязевые лиманы и 17 минеральных источников. Есть жилье в частном секторе, от 100-150 гривен за человека в сутки. А есть номера на базах отдыха – от 500 гривен. В поселке есть кафе и магазины, а на территории баз отдыха есть зоопарк, кинотеатры, а по вечерам – пляжные дискотеки. Из развлечений – поездки в Албанскую усадьбу, Приморск или в заповедник "Каменная могила". В поселке также есть палаточный городок со всеми удобствами.