Як виглядає бюджетне житло на українських морських курортах: вся принадність відпочинку за 100-150 гривень

Українці у 2021 році збираються провести літню відпустку на вітчизняних курортах країни. Хтось не готовий переплачувати за путівки за кордон, а хтось не може собі дозволити такий відпочинок. І відповідно, на українських курортах такі туристи будуть шукати більш бюджетні варіанти.

Як виглядають кімнати в бюджетних номерах на морях в Україні показали на фото у виданні Dnepr.info.

Селище Степанівка

У селищі Степанівка Перша на узбережжі Азовського моря ціни на житло стартують від 100 гривень. Це селище знаходиться недалеко від популярної Кирилівки. Крім моря відпочиваючим доступний також і Молочний лиман. Вважається, що тут екологічно чисте повітря, а піщані пляжі – чисті.

Розвиненої інфраструктури в Степанівці немає, але є ринок, кафе, магазини та в доступності – "Приазовський національний природний парк", а також поїздки в "Асканію-Нову" і на острів Бірючий.

У Степанівці є пансіонати та бази відпочинку. Стандартний номер коштує 100 гривень на добу з людини. За ці гроші в номері є ліжко, вентилятор, холодильник, посуд. Душ і туалет – по коридору. Харчування - в кафе на території.

У приватному секторі житло обійдеться трохи дорожче - від 120-130 гривень з людини на добу. За ці гроші можна орендувати невелику кімнату для сну, де стоїть ліжко, вентилятор, є Інтернет і біля будинку – місце для машини. Готувати їжу можна на загальній кухні, душ і туалет у дворі. До пляжу - 3 хвилини.

Є номери й по дорожче-150 гривень. Це кімната з телевізором і холодильником. Але душ з туалетом - на території, загальна кухня.

Найекономніші номери на Азовському морі

Генічеськ

Ще один курорт на Азовському морі, але з розвиненою інфраструктурою. У місті є супермаркети, ресторани, нічні клуби, кафе, ринки, аквапарк, дельфінарій і зоопарк. Поруч з містом є лікувальні озера з ропою і грязями.

Найдешевше житло в Генічеську від 80 гривень на добу за одну людину. За ці гроші ви отримаєте ліжко з бабусиними килимами на стінці. Кухня, ванна і туалет - загальні. До пляжу 15 хвилин пішки.

Скадовськ

Кімнати біля моря стартують від 80-150 гривень на добу з людини. За ці гроші туристи отримують ліжко, телевізор і холодильник. За кондиціонер - трохи дорожче. Зручності та кухня загальні. Є місця для паркування авто та інтернет. До моря - 5-15 хвилин пішки.

Як виглядають найдешевші номери на морських курортах

Кирилівка

А ось відпочинок в Кирилівці в цьому році почне "кусатися" – найдешевші апартаменти стартують від 200 гривень на добу за людину. Але таких вкрай мало і невелика кімнатка на курорті вже пропонується від 300-400 гривень.

Крім того, місцева влада підвищила ставки туристичного збору - тепер за одну людину братимуть 7 гривень 20 копійок на добу. Збір оплачуватимуть мешканці Кирилівки та власники баз відпочинку. Туристи зможуть самостійно оплачувати це збір, але у вартість путівок він не входить. А ось за несплату можна отримати штраф у розмірі 850 гривень.

Федотова коса

На Федотовій косі можна орендувати дерев'яний будиночок прямо на пляжі. Вартість - 250 гривень з людини. До моря - 10 метрів. На базі є їдальня з системою "шведський стіл". У будиночку є ліжка, стіл зі стільцями, тумбочки, вентилятори або кондиціонери. Літній душ і туалети – на території.

На Федотовій косі можна орендувати цілий будиночок