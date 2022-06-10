ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эти бюджетные способы помогут вывести пятна от утюга с одежды

Новина українською →
Пятница 10 июня 2022 08:03
Эти бюджетные способы помогут вывести пятна от утюга с одежды Как выдали пятна от утюга (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто так случается, когда человек отвлекается в процессе глажки, то на рубашке появляется рыжий след от утюга.

Какие способы помогут спасти одежду - читайте ниже.

Уксус

Кислота подходит для удаления пятен, образовавшихся на плотной ткани темных цветов.

Необходимо развести столовую ложку уксуса в стакане теплой воды и обработать поврежденный участок смоченной в растворе тряпкой.

Хлорка

Такой способ подойдет для светлых льняных или хлопковых изделий.

Средство должно быть слабоконцентрированным: не добавляйте больше чайной ложки хлорки на литр воды. Смочите пострадавшее место и отстирайте одежду в стиральной машинке.

Перекись водорода

Этот способ поможет справиться со свежими пятнами от утюга.

Для этого нужно развести в стакане прохладной воды чайную ложку перекиси водорода и залить полученным раствором участок, что подгорел.

Далее нужно оставить вещи в таком виде на несколько минут, а после этого постирать.

Лимонный сок

Лимонный сок пригоден не только для кулинарных изысков. Это помощник для тех, кто не приобрел утюги с безопасной керамической подошвой.

Лимонный сок нужно выдавить в емкость далее нанести его на пятно и промочить одинаково со всех сторон.

После этого ткань замочите в горячей воде на пол часа. В результате сполосните изделие в холодной воде.

Молоко

Чтобы избавиться от подгоревших пятен на хлопке, используют молоко.

Ткань следует замочить в кислом молоке, которое разведено водой. Отметим, что кефир также отлично справится с выведением пятен;

Через час нужно прополоскать вещь под проточной водой, чтобы окончательно смыть молоко.

Ранее мы сообщали, как правильно почистить утюг.

Также, как легко удалить твердый воск из любых вещей.

Читайте РБК-Украина в Google News
одежда утюг
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее