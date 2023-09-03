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Бюджетный бисквит с карамельным вкусом: вам не понадобятся для него дорогие продукты

Воскресенье 03 сентября 2023 18:19
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Бюджетный бисквит с карамельным вкусом: вам не понадобятся для него дорогие продукты Бюджетный карамельный торт без сливок и сгущенки (скриншот)
Автор: Анна Шиканова

Вкусный и бюджетный торт можно приготовить без сгущенки, сливок и множества дорогих ингредиентов. Он получится вкусным и сочным, а у вас еще и будет возможность проявить фантазию для украшения.

Как приготовить вкусный карамельный тортик по бюджетному рецепту - читайте в материале Styler.

Что вам понадобится:

Для бисквита:

  • Яйца - 5 шт.
  • Сахар - 125 г
  • Мед - 100 г
  • Сода - 8 г
  • Мука - 170 г
  • + 100 мл воды и 30 г сахара для пропитки

Для крема:

  • Яйца - 3 шт.
  • Молоко - 800 мл
  • Сахар - 200 г
  • Кукурузный крахмал - 60 г
  • Сливочное масло - 60 г

Для украшения:

  • Сахар - 150 г
  • Молоко - 80 мл
  • Сливочное масло - 50 г
  • Щепотка соли

Как готовить карамельный торт

Сначала готовим бисквит. Взбиваем яйца вместе с сахаром до стойких пиков. В небольшом сотейнике растапливаем мед с содой. Подойдет любой, какой у вас есть дома и даже тот, что уже сахарился. Дождитесь реакции - мед должен побелеть и увеличиться в размерах. Потом он снова должен стать темного оттенка - тогда и снимайте его с огня.

Мед добавляйте в яичную смесь в несколько подходов и снова хорошо взбейте. Потом постепенно добавляйте муку и хорошо все перемешайте венчиком.

Форму застелите пергаментной бумагой или фольгой. Перелейте тесто и разровняйте. Выпекайте 30-35 минут в духовке, разогретой на 170-180 градусов. Готовность проверяйте зубочисткой или спичкой - они должны быть полностью сухими. Готовый бисквит разрежьте пополам и сложите в пакет, чтобы он не крошился.

Теперь готовим крем. В сотейник насыпаем сахар и на медленном огне полностью его расплавляем. Потом, постоянно помешивая, медленно вливаем молоко.

От общего количества молока возьмите 100 мл и смешайте с яйцами, добавьте крахмал и перемешайте до однородности. Яично-молочную смесь вылейте в сахар с молоком и заварите обычный крем.

Готовый крем накройте пленкой до полного остывания. Накрывать нужно максимально плотно. В крем комнатной температуры добавьте мягкое сливочное масло и взбейте венчиком.

Собираем тортик. Коржи обрежьте и подровняйте. Обрезки измельчите. Каждый корж разрежьте вдоль пополам. Смешайте воду с сахаром для пропитки и смажьте этой смесью каждый корж. Далее выложите готовый крем и повторите процедуру с каждым коржом.

Украшение. Для такого бисквита подойдет любая глазурь. Можно использовать шоколад. Но лучше всего сделать карамель для украшения.

Растопите сахар на огне, добавьте молоко и сливочное масло. А в конце - щепотку соли. Дайте остыть.

Бока тортика украсьте кремом и крошкой от коржей. Сверху сделайте из карамели сеточку. Поставьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на всю ночь, чтобы бисквит хорошо пропитался.

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А еще рассказывали о том, как приготовить гору печенья из самых простых ингредиентов.

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