Бюджетний бісквіт з карамельним смаком: вам не знадобляться для нього дорогі продукти

Смачний та бюджетний торт можна приготувати без згущеного молока, вершків та безлічі дорогих інгредієнтів. Він вийде смачним та соковитим, а у вас ще й буде можливість проявити фантазію для прикраси.

Як приготувати смачний карамельний тортик за бюджетним рецептом - читайте у матеріалі Styler.

Що вам знадобиться:

Для бісквіту:

Яйця - 5 шт.

Цукор - 125 г

Мед - 100 г

Сода - 8 г

Борошно - 170 г

+ 100 мл води та 30 г цукру для просочення

Для крему:

Яйця - 3 шт.

Молоко - 800 мл

Цукор - 200 г

Кукурудзяний крохмаль - 60 г

Вершкове масло - 60 г

Для прикраси:

Цукор - 150 г

Молоко - 80 мл

Вершкове масло - 50 г

Дрібка солі

Як готувати карамельний торт

Спочатку готуємо бісквіт. Збиваємо яйця разом із цукром до стійких піків. У невеликому сотейнику розтоплюємо мед із содою. Підійде будь-який, який у вас є вдома і навіть той, що вже оцукрився. Дочекайтеся реакції - мед повинен побіліти та збільшитись у розмірах. Потім він знову має стати темного відтінку - тоді й знімайте його з вогню.

Мед додайте в яєчну суміш у кілька підходів і знову добре збийте. Потім поступово додавайте борошно і добре все перемішайте віночком.

Форму застеліть пергаментним папером або фольгою. Перелийте тісто та розрівняйте. Випікайте 30-35 хвилин в духовці, розігрітій до 170-180 градусів. Готовність перевіряйте зубочисткою чи сірником - вони мають бути повністю сухими. Готовий бісквіт розріжте навпіл і складіть у пакет, щоб він не кришився.

Тепер готуємо крем. У сотейник насипаємо цукор і на повільному вогні його повністю розплавляємо. Потім постійно помішуючи, повільно вливаємо молоко.

Від загальної кількості молока візьміть 100 мл і змішайте із яйцями, додайте крохмаль і перемішайте до однорідності. Яєчно-молочну суміш вилийте в цукор із молоком і заваріть звичайний крем.

Готовий крем накрийте плівкою до повного остигання. Накривати потрібно дуже щільно. У крем кімнатної температури додайте м'яке вершкове масло і збийте віночком.

Збираємо тортик. Коржі обріжте та підрівняйте. Обрізки подрібніть. Кожен корж розріжте вздовж навпіл. Змішайте воду з цукром для просочення і змастіть цією сумішшю кожен корж. Далі викладіть готовий крем та повторіть процедуру з кожним коржем.

Прикраса. Для такого бісквіту підійде будь-яка глазур. Можна використовувати шоколад. Але найкраще зробити карамель для прикраси.

Розтопіть цукор на вогні, додайте молоко та вершкове масло. А в кінці - щіпку солі. Дайте охолонути.

Боки тортика прикрасьте кремом та крихтою від коржів. Зверху зробіть із карамелі сіточку. Поставте в холодильник мінімум на 3 години, а краще на всю ніч, щоб бісквіт добре просочився.