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Бюджетний бісквіт з карамельним смаком: вам не знадобляться для нього дорогі продукти

Неділя 03 вересня 2023 18:19
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Бюджетний бісквіт з карамельним смаком: вам не знадобляться для нього дорогі продукти Бюджетний карамельний торт без вершків та згущеного молока (скриншот)
Автор: Анна Шиканова

Смачний та бюджетний торт можна приготувати без згущеного молока, вершків та безлічі дорогих інгредієнтів. Він вийде смачним та соковитим, а у вас ще й буде можливість проявити фантазію для прикраси.

Як приготувати смачний карамельний тортик за бюджетним рецептом - читайте у матеріалі Styler.

Що вам знадобиться:

Для бісквіту:

  • Яйця - 5 шт.
  • Цукор - 125 г
  • Мед - 100 г
  • Сода - 8 г
  • Борошно - 170 г
  • + 100 мл води та 30 г цукру для просочення

Для крему:

  • Яйця - 3 шт.
  • Молоко - 800 мл
  • Цукор - 200 г
  • Кукурудзяний крохмаль - 60 г
  • Вершкове масло - 60 г

Для прикраси:

  • Цукор - 150 г
  • Молоко - 80 мл
  • Вершкове масло - 50 г
  • Дрібка солі

Як готувати карамельний торт

Спочатку готуємо бісквіт. Збиваємо яйця разом із цукром до стійких піків. У невеликому сотейнику розтоплюємо мед із содою. Підійде будь-який, який у вас є вдома і навіть той, що вже оцукрився. Дочекайтеся реакції - мед повинен побіліти та збільшитись у розмірах. Потім він знову має стати темного відтінку - тоді й знімайте його з вогню.

Мед додайте в яєчну суміш у кілька підходів і знову добре збийте. Потім поступово додавайте борошно і добре все перемішайте віночком.

Форму застеліть пергаментним папером або фольгою. Перелийте тісто та розрівняйте. Випікайте 30-35 хвилин в духовці, розігрітій до 170-180 градусів. Готовність перевіряйте зубочисткою чи сірником - вони мають бути повністю сухими. Готовий бісквіт розріжте навпіл і складіть у пакет, щоб він не кришився.

Тепер готуємо крем. У сотейник насипаємо цукор і на повільному вогні його повністю розплавляємо. Потім постійно помішуючи, повільно вливаємо молоко.

Від загальної кількості молока візьміть 100 мл і змішайте із яйцями, додайте крохмаль і перемішайте до однорідності. Яєчно-молочну суміш вилийте в цукор із молоком і заваріть звичайний крем.

Готовий крем накрийте плівкою до повного остигання. Накривати потрібно дуже щільно. У крем кімнатної температури додайте м'яке вершкове масло і збийте віночком.

Збираємо тортик. Коржі обріжте та підрівняйте. Обрізки подрібніть. Кожен корж розріжте вздовж навпіл. Змішайте воду з цукром для просочення і змастіть цією сумішшю кожен корж. Далі викладіть готовий крем та повторіть процедуру з кожним коржем.

Прикраса. Для такого бісквіту підійде будь-яка глазур. Можна використовувати шоколад. Але найкраще зробити карамель для прикраси.

Розтопіть цукор на вогні, додайте молоко та вершкове масло. А в кінці - щіпку солі. Дайте охолонути.

Боки тортика прикрасьте кремом та крихтою від коржів. Зверху зробіть із карамелі сіточку. Поставте в холодильник мінімум на 3 години, а краще на всю ніч, щоб бісквіт добре просочився.

До речі, раніше ми писали про те, як спекти пікантний пиріг за рецептами кращих кухарів Франції.

А ще розповідали про те, як приготувати гору печива із найпростіших інгредієнтів.

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