Пикантный луковый пирог по классическому французскому рецепту: бюджетное и вкусное блюдо

Классический луковый пирог готовят во многих домах и часто его предлагают в кафе, так как это блюдо считается изюминкой традиций во Франции. Ингредиенты для этого пирога очень просты и приготовить его не составит особого труда.

Что вам понадобится

Для теста:

125 сливочного масла

250 г муки

1 ч. ложка соли

125 мл холодной воды

Для начинки

5 луковиц

3 яйца

20 мл сливок

40 г тертого сыра (например, Эмменталь)

2 ст. ложки оливкового масла

2 кусочка сливочного масла

Соль, перец - по вкусу

Как приготовить луковый пирог

Смешайте в миске 250 г муки, соль и сливочное масло, нарезанное кусочками. Можно использовать для замешивания теста блендер, а можно это делать вручную.

Далее добавьте в смесь 125 мл холодной воды и продолжайте вымешивать тесто до однородного состояния. Накройте тесто пленкой и поставьте в холодильник на 2 часа.

Нагрейте сковороду, налейте на нее оливковое масло и добавьте 2 кубика сливочного масла. Луковицы очистите от кожуры и нарежьте тонкими кольцами. Выложите их на сковороду, добавьте соль и перец. Обжаривайте на небольшом огне до золотистого и мягкого состояния.

Достаньте из холодильника тесто, раскатайте и поместите в форму для пирога, аккуратно удалите лишнее. Тесто проколите вилкой в нескольких местах, чтобы оно не вздулось.

В миске смешайте 3 яйца, 20 мл сливок, соль, перец и 40 г тертого сыра. На дно пирога положите луковую начинку, а сверху залейте яично-сливочной смесью.

Выпекайте в духовке от 40 до 50 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!