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Як швидко приготувати овочі для Олів'є або іншого салату: вистачить й 20 хвилин

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П'ятниця 31 грудня 2021 14:07
Як швидко приготувати овочі для Олів'є або іншого салату: вистачить й 20 хвилин Фото: Як приготувати салат Олів'є дуже швидко (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати салати для новорічного столу займає дуже багато часу. В основному, час йде на варіння овочів і нарізку.

Як швидко приготувати овочі для Олів'є та інших салатів – читайте в нашому матеріалі нижче.

Варимо овочі

Поставте на вогонь дві каструлі з водою. Можна закип'ятити воду в чайнику і залити її в каструлю – так буде ще швидше. Коли вода закипить, додаємо в неї сіль з розрахунку ½ чайної ложки на літр води.

Чистимо картоплю і моркву. Цей же варіант підійде для буряка. Всі овочі можна чистити овочечисткою.

Добре миємо овочі, а потім нарізаємо окремо дрібними кубиками – картопля і морква. Овочі засипаємо в окремі каструлі, разом їх варити не можна.

Щоб вони не розварилися, капніть у воду пару крапель лимонного соку або оцту. Зваряться вони дуже швидко - від 5 до 10 хвилин, залежить від сорту овочів.

Додаємо інші інгредієнти

Поки овочі варяться, відкривайте банку з зеленим горошком, поріжте солоні огірки та м'ясне (курка, шинка, ковбаса).

Картоплю відкиньте на сито, воду зливайте. Потім таку ж процедуру виконайте з морквою. Воду злийте в каструлю, де варилася картопля. Покладіть туди яйця і варіть їх 10 хвилин.

Овочам дайте час охолонути, потім насипайте в посуд для Олів'є. Яйця покладіть в миску з крижаною водою.

Коли яйця охололи, наріжте їх за допомогою спеціальної овочерізки або сіточки для овочів. А потім додавайте в салат. Заправляйте майонезом і відправте на пів години-годину в холодильник.

Експерти рекомендують цибулю класти в будь-який салат з майонезом тільки перед подачею на стіл, інакше салат дуже швидко зіпсується і буде гірчити.

Ще один секретний лайфхак, який зробить ваш Олів'є набагато смачніше

Додайте в салат один плавлений сирок. Натріть його на тертці та перемішайте з іншими інгредієнтами – це зробить ваш салат більш ніжним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти категорично не можна поєднувати за святковим столом.

А також розповідали про те, скільки можна зберігати олів'є, шубу і холодець.

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