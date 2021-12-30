Будьте обережні: ці продукти на новорічному столі не поєднуються одне з одним

Проблеми зі шлунком після новорічного застілля часто бувають не від переїдання або харчового отруєння. Причиною може стати поєднання продуктів, які одне з одним "не дружать".

Які продукти з новорічного столу не можна вживати разом, розповіли експерти у виданні Wday.

Олів'є, оселедець під шубою + багато майонезу

На святкових столах олів'є, шуба та інші салати з майонезом – маст хев. Якщо закусити це все ще і бутербродом з майонезом, ковбасою і сиром, то ваша печінка і підшлункова точно будуть в шоці. Таке навантаження - справжнє знущання з організму.

Мандарини + продукти з великою кількістю білка

Мандарини в поєднанні з великою кількістю білкової їжі можуть викликати печію. Експерти рекомендують розвести ці продукти за часом, а з цитрусовими під час свят бути обережніше, оскільки є ризик заробити алергію.

Фрукти + що завгодно

У фруктів найкоротший період напіврозпаду. Значить, вони будуть довше знаходиться в шлунку. Поєднувати їх з іншими продуктами небажано. Особливо це стосується кавуна, дині, груші та яблука.

Жирна риба + майонез

Жирні омега-6 кислоти (вони є в оселедці під шубою) в поєднанні з майонезом дає надлишок жиру. А це може привести до ефекту системного запалення і погане самопочуття в стилі важкого похмілля буде забезпечено.

Дуже важливо! Якщо ви перед святом дотримувалися хоча б три дні якісь дієти, то виключіть ті продукти, які ви не вживали під час цієї дієти. Є ризик впасти в гостру дезадаптацію.

Тобто, якщо ви не їли солодкого, молочного і крохмального, то шматок торта на Новий рік може влаштувати справжню ядерну реакцію.