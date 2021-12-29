Як швидко і якісно відмити каструлю, що пригоріла: ці лайфхаки здивують усіх

Так, експерти пропонують 2 бюджетних способи, щоб врятувати обгорілу каструлю.

Варені лимони

Зокрема, для початку розріжте два-три лимона на четвертини й покладіть в каструлю. Далі залийте їх водою і доведіть до кипіння. Кип’ятіть протягом 5 - 10 хвилин або до тих пір, поки не побачите, як частинки пригорілої їжі випливають на поверхню.

Потім вилийте воду з лимонами та скористайтеся губкою, щоб позбутися усіх пригорілих залишків.

Це найпростіший з усіх методів, який не вимагає жодних зусиль для очищення.

Алюмінієва фольга і сода

На місце, що обгоріло насипте 2 - 3 столові ложки харчової соди й додайте трохи води, щоб вийшла паста. Далі зімніть алюмінієву фольгу і почніть терти нею каструлю навколо, поки бруд не відлущиться.

Далі каструлю помийте теплою водою з миючим.

Після такого чищення посуд має вигляд нового.