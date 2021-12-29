Как быстро и качественно отмыть пригоревшую кастрюлю: эти лайфхаки удивят всех

Частот хозяйки имеют дело с обгоревшим посудой. Специалисты поделились действенными способами, которые помогут отмыть черную кастрюлю.
Об этом пишет kitchn.
Так, эксперты предлагают 2 бюджетных способа, чтобы спасти обгоревшую кастрюлю.
Вареные лимоны
В частности, для начала разрежьте два-три лимона на четвертины и положите в кастрюлю. Далее залейте их водой и доведите до кипения. Кипятите в течение 5-10 минут или до тех пор, пока не увидите, как частицы пригоревшей пищи вытекают на поверхность.
Затем вылейте воду с лимонами и используйте губку, чтобы избавиться от всех сгоревших остатков.
Это самый простой из всех методов, который не требует никаких усилий для очистки.
Алюминиевая фольга и сода
На место, что обгорело насыпьте 2 - 3 столовые ложки пищевой соды и добавьте немного воды, чтобы получилась паста. Далее сомните алюминиевую фольгу и начните тереть ею кастрюлю вокруг, пока грязь не отшелушится.
Дальше кастрюлю помойте теплой водой с моющим.
После такой чистки посуда имеет вид нового.
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