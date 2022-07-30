Експерти розповіли, чому не можна заряджати телефон всю ніч та які проблеми можуть виникнути

Акумулятор мобільного телефону дуже важливий, оскільки саме він забезпечує хорошу роботу вашого смартфона. Щоб запобігти виходу акумулятора з ладу, потрібно дотримуватись кількох порад.

Чому не варто заряджати смартфон всю ніч

Зазвичай у людей виникає рефлекс заряджати мобільний телефон увечері перед сном. Ця звичка здається нешкідливою і дозволяє повністю зарядити смартфон.

Зокрема, заряджання пристрою протягом ночі може пошкодити акумулятор мобільного телефону, оскільки він буде перевантажений протягом багатьох годин навіть після досягнення 100%.

Крім того, деякі батареї можуть нагріватися вночі і споживати більше електроенергії. Більшість смартфонів складається з літій-іонного акумулятора, який заряджається всього за кілька годин.

Також виробники смартфонів придумали систему, яка автоматично припиняє зарядку телефону, коли заряд акумулятора досягає 100%. Протягом ночі ваш смартфон з часом розрядиться, а підключений пристрій заряджатиме акумулятор, доки він знову не досягне 100%. З часом батарея зноситься, і це зменшить її термін служби.

Як правильно заряджати телефон

Оригінальна зарядка

Під час зарядки рекомендується використовувати оригінальний зарядний пристрій, наданий виробником мобільного телефону.

Заряджайте телефон не повністю

Щоб оптимально зарядити свій мобільний телефон, не потрібно залишати його ввімкненим, поки він не досягне 100%. Слід також уникати розрядження батареї мобільного телефону. Не дозволяйте заряду акумулятора смартфона опускатися нижче 20%.