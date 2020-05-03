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Соратники Зеленського не знають, що "Епіцентр" працює: чиновники здивували заявою

STYLERПерсони    03.05.2020 - 13:49
Соратники Зеленського не знають, що "Епіцентр" працює: чиновники здивували заявою
Антон Геращенко та Кирило Тимошенко (колаж: РБК-Україна)

Після заяви мера Черкас про порушення правил карантину "Епіцентром", представники влади потрапили в скандал

Нещодавно у своєму зверненні мер Черкас зауважив, що гіпермаркет "Епіцентр" порушує правила карантину. Заступник міністра МВС Арсена Авакова Антон Геращенко, а також заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко в прямому ефірі оскандалилися заявами про роботу магазину.

Антон Геращенко, дискутуючи з мером Черкас Анатолієм Бондаренком заявив, що мер перебільшує свої заяви про роботу гіпермаркету "Епіцентр" в умовах карантину.

"Про "Епіцентр". Наскільки мені відомо, там було прийнято рішення, що вони можуть торгувати тільки дезінфікуючими засобами. Якщо в Черкасах "Епіцентр" порушує ці правила, або в інших, я буду звертатися... і буде прийнято рішення про закриття. Якщо в Черкасах в "Епіцентрі" працюють інші відділи, крім тих, що продають дезінфікуючі засоби, будемо жорстко реагувати", - сказав він в ефірі телеканалу "НАШ".

Також в інтерв'ю Liga.net заступник голови ВП Кирило Тимошенко заявив, що компанії самі вирішують працювати їм чи не працювати під час карантину. Таким чином він відповів на питання, чому "Епіцентр" торгує, поки магазини малого бізнесу - під забороною.

Чиновник визнав, що, згідно з рішенням уряду, продуктовим магазинам працювати можна, а по господарським - запроваджено обмеження. Що стосується "Епіцентру", Тимошенко сказав, що не був там, тому не знає, чому вони працюють в повному обсязі всупереч офіційним заборонам.

Нагадаємо, що раніше мер Черкас повідомив про одержання повістки на допит.

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