Соратники Зеленского не знают, что "Эпицентр" работает: чиновники удивили заявлением

Антон Геращенко и Кирилл Тимошенко (коллаж: РБК-Украина)

После заявления мэра Черкасс о нарушениях правил карантина "Эпицентром", представители власти попали в скандал

Недавно в своем обращении мэр Черкасс отметил, что гипермаркет "Эпицентр" нарушает правила карантина. Заместитель министра МВД Арсена Авакова Антон Геращенко, а также заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в прямом эфире оскандалились заявлениями о работе магазина.

Антон Геращенко, дискутируя с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко заявил, что мэр преувеличивает свои заявления о работе гипермаркета "Эпицентр" в условиях карантина.

"Об "Эпицентре". Насколько мне известно, там было принято решение, что они могут торговать только дезинфицирующими средствами. Если в Черкассах "Эпицентр" нарушает эти правила, или в других, я буду обращаться... и будет принято решение о закрытии. Если в Черкассах в "Эпицентре" работают другие отделы, кроме продающих дезинфицирующие средства, будем реагировать жестко", - сказал он в эфире телеканала "НАШ".

Также в интервью Liga.net замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что компании сами решают, работать им или не работать во время карантина. Таким образом он ответил на вопрос, почему "Эпицентр" торгует, пока магазины малого бизнеса - под запретом.

Чиновник признал, что, согласно решению правительства, продуктовым магазинам работать можно, а по хозяйственным внедрено ограничения. Что касается "Эпицентра", Тимошенко сказал, что не был там, поэтому не знает, почему они работают в полном объеме вопреки официальным запретам.

Напомним, что ранее мэр Черкасс сообщил о получении повестки на допрос.