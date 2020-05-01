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Мер Черкас повідомив про отримання повістки на допит

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 20:51
Мер Черкас повідомив про отримання повістки на допит
Фото: Анатолій Бондаренко (facebook.com / Анатолій Бондаренко)

Мера Черкас викликають у якості свідка

Міський голова Черкас Володимир Бондаренко заявив, що отримав повістку на допит у зв'язку з достроковим послабленням карантинних обмежень у місті. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, Бондаренко опублікував фотографію виклику на допит в якості свідка у справі про дострокове послаблення карантину в Черкасах. Згідно з викликом, допит Бондаренка має відбутися у понеділок, 4 травня.

Немає опису світлини.

Фото: виклик на допит мера Черкас Володимира Бондаренка

Нагадаємо, сьогодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський передав "полум'яний привіт" меру Черкас від СБУ та МВС через дострокове послаблення карантину. Зеленський назвав дії місцевої влади, спробою заробити політичний рейтинг.

Як писало РБК-Україна, 30 квітня міська рада ухвалила рішення щодо послаблення карантину у Черкасах з 1 травня, попри заборону Кабінету міністрів. У Черкасах дозволили відкрити непродовольчі магазини, ринки, парки, а також літні майданчики кафе і ресторанів.

За фактом порушення постанови Кабміну міською радою Черкас поліція вже порушила кримінальну справу. У відомстві заявили, що відповідно до постанови уряду, зараз не можна послаблювати карантин, тому місцева влада перевищує свої повноваження.

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