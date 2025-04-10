Медовый кекс на Пасху - идеальная замена паски для тех, кто хочет разнообразия
Паска - это классика, но не каждый хочет заморачиваться с дрожжами, расстойкой и сложным процессом. Если ищете простую, вкусную и ароматную альтернативу, попробуйте медовый кекс. Он идеально подходит к праздничному столу, долго хранится и гарантированно понравится даже тем, кто не любит "все это традиционное".
Как испечь вкусный и нежный медовый кекс на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что вам понадобится:
- Яйца - 3 шт.
- Мед - 3 ст. ложки
- Сахар - 100 г
- Мука - 200 г муки
- Разрыхлитель - 1 ч. ложка
- Сливочное масло - 100 г
- Молотая корица - ½ ч. ложки
- Изюм или орехи (по желанию) - горстка
- Соль - щепотка
Как готовить медовый кекс
В миске взбейте яйца с сахаром до пышной и светлой массы. Мед нужно растопить и немного охладить, а затем добавить к яйцам. То же самое нужно сделать со сливочным маслом - растопить, немного охладить и добавить.
Всыпьте муку с разрыхлителем и корицей и осторожно перемешайте все вместе. Добавьте изюм, орехи или цукаты (по вашему вкусу).
Форму смажьте маслом или застелите пергаментной бумагой. Можно брать любую форму, как для пасхи, так и любую другую. Вылейте тесто в форму.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте медовый кекс 40-45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
По желанию, когда остынет - верх кекса можно украсить кремом или глазурью и фруктами. Также можно просто посыпать сахарной пудрой.
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