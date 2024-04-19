"Быть Воином - жить вечно". Притула щемяще попрощался с погибшим Павлом Петриченко

Притула щемяще попрощался с другом

Сергей и Павел долгое время дружили и работали вместе. Незадолго до начала войны Петриченко стал главой штаба новой партии Притулы.

Во время прощания с Героем Сергей посетил панихиду в Михайловском Златоверхом соборе, а затем опубликовал щемящий пост-прощание с другом.

"Будем жать, Паш! Будем жать! Быть Воином - жить вечно!" - написал Притула.

К посту он прикрепил видео, в котором показываются кадры из волонтерской и военной жизни Павла. На одном из отрывков Петриченко дает интервью.

"После нашей победы мы сможем задать стандарт этому государству. Потому что если такой ценой мы снова вернемся к тому, что было - это будет хуже проигрыша на поле боя. Нам нужно это государство поставить на плотное место в мире", - говорит в интервью Павел.

В другом отрывке Павел рассказал, что кто-то может пройти весь ад войны и выжить, а кто-то погибнуть, даже находясь возле штаба.

"Наверное, каждому свое время отведено", - заявил защитник.

Видео смонтировали под песню Sudno "Вільний", в которой есть слова "Подожди, не иди". Кадры заканчивают словами Павла о победе Украины в войне.

"Просто надо жать, жать и они должны посыпаться. Потому что в этой войне за нами правда. А за кем правда, тот должен победить. Всегда так в истории было. И если мы перетерпим этот момент, мы должны выиграть", - говорит в интервью Павел.

На пост Притулы отреагировали много украинцев, которые пишут слова соболезнования семье по поводу гибели Павла.

Сергей Притула попрощался с Павлом Петриченко (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)