В Киеве простились с писателем Дмитрием Капрановым (фото)

16 апреля скончался публицист и общественный деятель Дмитрий Капранов. 18 апреля в Киеве простились с украинским писателем.

Как провожали в последний путь Дмитрия Капранова - смотрите в материале РБК-Украина (проект Styler).

Как прощались с Дмитрием Капрановым

Так, 18 апреля в дождливый день в столице в 11:00 прошла церемония отпевания в Михайловском Златоверхом соборе. С писателем простились близкие и поклонники.

Среди присутствовавших в соборе были экс-президент Петр Порошенко, писатель Василий Шкляр, народный артсит Украины Евгений Нищук, историк Оксана Космина и много военных.

В Михайловском соборе Киева простились с Дмитрием Капрановым (фото: РБК-Украина)

Похоронят Дмитрия Капранова на Байковом кладбище в этот же день.

Напомним, что Дмитрий Капранов скончался 16 апреля в возрасте 57 лет. Печальное известие о его смерти сообщил его брат Виталий. Позже стало известно, что причиной смерти, вероятно, послужили проблемы с сердцем.

Друг писателя, Саша Лирник, поделился, что Капранову стало плохо накануне утром.