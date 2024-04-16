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"Тебе сегодня должно было быть 32". Украинцы вспоминают погибшего Павла Петриченко в день его рождения

Вторник 16 апреля 2024 10:30
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"Тебе сегодня должно было быть 32". Украинцы вспоминают погибшего Павла Петриченко в день его рождения Фото: Погибший Павел Петриченко должен был 16 апреля праздновать день рождения (Facebook/Игорь Лаченков)
Автор: Людмила Жукова

Воин и волонтер Павел Петриченко погиб в Донецкой области во время выполнения боевого задания. 16 апреля Герой должен был праздновать свой 32-й день рождения, но ему навсегда останется 31. Украинцы помнят о выдающемся бойце, волонтере и патриоте своей страны.

В материале РБК-Украина (проект Styler) читайте, как вспоминают Героя в день его рождения, 16 апреля.

Что пишут украинцы в день рождения Павла Петриченко

Так, Сергей Стерненко не мог не отреагировать на смерть отважного сына Украины и патриота Павла Петриченко.

"С днем рождения, друг. Тебе сегодня должно было быть 32. Но навсегда 31. За вчера ты еще успел убить нескольких россиян. Мы сделаем все, чтобы они дохли непрестанно. Передавай привет всем нашим, кого забрала эта чертова война. Еще увидимся", - написал он в соцсети X.

&quot;Тебе сегодня должно было быть 32&quot;. Украинцы вспоминают погибшего Павла Петриченко в день его рожденияСтерненко опубликовал фото с Петриченко в день его рождения (фото: twitter.com/sternenko)

"С днем рождения, родной. Не будет больше такого, как ты", - написала в соцсети X Мелания Подоляк - девушка погибшего пилота "Джуса".

&quot;Тебе сегодня должно было быть 32&quot;. Украинцы вспоминают погибшего Павла Петриченко в день его рожденияМелания Подоляк и Павел Петриченко (фото: twitter.com/MelaniePodolyak)

"Сегодня у Паши должен был быть день рождения. Наш Паша 24 февраля 2022 года пришел в фонд и работал круглосуточно. Он настраивал работу фонда еще тогда, когда это был волонтерский штаб", - написали в Фонде Сергея Притулы в X.

&quot;Тебе сегодня должно было быть 32&quot;. Украинцы вспоминают погибшего Павла Петриченко в день его рожденияПавел Петриченко должен был праздновать 16 апреля день рождения (twitter.com/CharityPrytula)

"Паша, ну как же так... Помню нашу встречу в Донецкой области. Энергичный, целеустремленный, амбициозный, критический, бескомпромиссный. Тебе болело за нашу страну, ты дрался за нас. И словом и делом. Ценой жизни. Не верю, что это произошло. Не верю, что пишу это, силы родным", - написала в Facebook ведущая Мария Скибинская.

Читайте также, как Притула отреагировал на смерть воина Павла Петриченко.

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