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В Киеве попрощались с военным и волонтером Павлом Петриченко (фото)

Пятница 19 апреля 2024 12:53
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В Киеве попрощались с военным и волонтером Павлом Петриченко (фото) Павла Петриченко провели в последний путь (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

В Киеве 19 апреля попрощались с военным и волонтером Павлом Петриченко, который погиб на фронте за день до своего 32-летия. Героя отпели в Михайловском Златоверхом соборе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler).

Героя провели в последний путь

На прощание с Героем пришли сотни украинцев с цветами. Люди на коленях почтили Павла. Среди собравшихся были и военные.

Павла отпели в Михайловском Златоверхом соборе, о месте захоронения семья пока не сообщала. У павшего Героя остались родители и сестра.

В Киеве попрощались с военным и волонтером Павлом Петриченко (фото)В Киеве попрощались с военным и волонтером Павлом Петриченко (фото)В Киеве попрощались с военным и волонтером Павлом Петриченко (фото)Столица попрощалась с Героем (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Проститься с Павлом пришел волонтер Сергей Притула, который длительное время с ним работал. Напомним, что незадолго до начала полномасштабного вторжения Петриченко стал главой штаба новой партии Притулы.

В Киеве попрощались с военным и волонтером Павлом Петриченко (фото)В Киеве попрощались с военным и волонтером Павлом Петриченко (фото)В Киеве попрощались с военным и волонтером Павлом Петриченко (фото)В Киеве попрощались с военным и волонтером Павлом Петриченко (фото)В Киеве попрощались с военным и волонтером Павлом Петриченко (фото) Столица попрощалась с Героем (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Что известно о Павле Петриченко

Павел в апреле 2022 года присоединился к рядам ВСУ. Был аэроразведчиком в составе 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Погиб 15 апреля 2024 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания.

До полномасштабного вторжения Павел работал проектным менеджером, был участником многих общественных инициатив и акций. Участвовал в Евромайдане, был организатором акций в поддержку Сергея Стерненко.

Незадолго до начала войны Петриченко стал главой штаба новой партии Сергея Притулы. Был одним из основателей Телеграмм-канала "АРХИПЕЛАГ 95".

В Киеве попрощались с военным и волонтером Павлом Петриченко (фото)Павел Петриченко (Facebook/Pasha Petrychenko)

Павла в 2023 году наградили отличием главнокомандующего "Золотым крестом", орденом "За мужество" ІІІ степени, отличием главнокомандующего "Крест храбрых".

В конце марта этого года Павел создал петицию на сайте Офиса президента по ограничению работы онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения. Она набрала необходимое количество подписей всего через несколько часов после публикации.

Читайте также о том, как родные и друзья вспоминают Павла Петриченко.

Раньше мы писали о том, что в Киеве прошло прощание с Дмитрием Капрановым.

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