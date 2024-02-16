Не "бутербродом" единым. Что Навальный говорил об Украине

О полномасштабном вторжении

"Президент Путин развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под нелепыми предлогами. Он отчаянно пытается придать этой войне статус "народной", стремясь сделать своими сообщниками всех граждан России, однако его попытки терпят крах".

"Добровольцев для этой войны почти нет, поэтому путинская армия опирается на заключенных и принудительно мобилизованных".

О реальных причинах войны

"Реальные причины войны - политические и экономические проблемы внутри России, стремление Путина удержать власть любой ценой, а также его одержимость своим историческим наследием. Он хочет войти в историю как "царь-завоеватель" и "собиратель земель".

О военных преступлениях в отношении Украины

"Убиты десятки тысяч невиновных украинцев, боль и страдания обрушены на миллионы. Совершены военные преступления. Разрушены города и инфраструктура Украины".

"Расследовать военные преступления в сотрудничестве с международными институтами".

О границах Украины

"Какие границы у Украины? Такие же, как и у России, - международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос".

О прекращении войны в Украине

"Оставить Украину в покое и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ. Прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины. Продолжать войну - это как раз истерика бессилия, а прекратить ее - сильный ход".

О компенсации ущерба

"Совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Британией искать приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине. Например (после смены власти в России и окончания войны), отменив ограничения в отношении наших нефти и газа, но с направлением части дохода от экспорта углеводородов на компенсации".

Об участии Беларуси в войне с Украиной

"В войне против Украины участвует Беларусь. У белорусов тоже имперское сознание? Нет, у них тоже диктатор у власти".

О захвате территорий

"Россия - огромная страна с сокращающимся населением и вымирающей провинцией. Имперскость и тяга к захвату территорий - самый вредный и губительный путь. Российская власть вновь своими руками уничтожает наше будущее ради того, чтобы страна выглядела больше на карте. Но Россия и так большая. Наша задача - сберегать народ и развивать то, чего у нас в избытке".

О Крыме и "бутерброде"

Еще раньше, до полномасштабного вторжения РФ в Украину, в одном из своих интервью Навальный высказывался несколько иначе.

"Крым - тех людей, которые живут в Крыму... Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины", - подчеркнул он тогда.

В то же время политик оговорился, что "Крым является частью России де-факто", однако "был захвачен с возмутительным нарушением всех международных норм".

"Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда поворачивать?.. С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный", - добавил оппозиционер.