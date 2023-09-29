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Зеленский и Навальный среди номинантов на Нобелевскую премию мира, но есть нюанс

Пятница 29 сентября 2023 12:42
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Зеленский и Навальный среди номинантов на Нобелевскую премию мира, но есть нюанс Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский и российский оппозиционный политик Алексей Навальный среди претендентов на Нобелевскую премию мира. Впрочем, эксперты считают, что их шансы не являются большими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как пишет издание, Владимир Зеленский и Алексей Навальный являются фаворитами среди 351 номинанта. Эксперты считают, что они не имеют больших шансов, поскольку, например, президент является лидером военного времени, а фокус нобелевского комитета на России в прошлом году влияет на шансы обоих номинантов.

Пока список номинантов остается тайной, впрочем, среди раскрытых имен:

  • эколог Грета Тунберг;
  • российский оппозиционный лидер Владимир-Кара-Мурза;
  • китайский протестующий Пэн Лифа.

Лауреат получит не только медаль и диплом, но и 11 миллионов шведских крон (101,4 тысячи долларов).

Победитель будет объявлен уже в следующую пятницу, а церемония награждения запланирована на 10 декабря в мэрии Осло.

Другие даты объявления лауреатов премии

В этом году объявление лауреатов Нобелевской премии состоится 2-9 октября.

  • Физиология и медицина - понедельник, 2 октября;
  • Физика - вторник, 3 октября;
  • Химия - среда, 4 октября;
  • Литература - четверг, 5 октября;
  • Мир - пятница, 6 октября;
  • Премия Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля - понедельник, 9 октября;

Напомним о том, что в прошлом году украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" стала лауреатом Нобелевской премии мира.

По решению Нобелевского комитета, украинские правозащитники разделили награду с оппозиционером из Беларуси Олесем Беляцким и российским обществом "Мемориал".

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Нобелевская премия
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