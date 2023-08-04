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Навальный получил 19 лет колонии по делу об "экстремизме"

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Пятница 04 августа 2023 17:54
Навальный получил 19 лет колонии по делу об "экстремизме" Фото: Алексей Навальный, российский оппозиционер (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российского оппозиционного политика Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима. Его обвиняют в "экстремизме".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Судебное заседание проходило в исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где политик отбывает девятилетний срок.

Как отмечает издание, 19 лет - это общий срок, который Навальному придется провести в колонии по уже вынесенным приговорам.

Оппозиционера обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса РФ, которые, в частности, подразумевают "призывы к экстремизму", "реабилитацию нацизма" и "финансирование экстремизма".

Заключение Навального

Напомним, Алексей Навальный находится в колонии с начала 2021 года. Уже в марте 2022 года его приговорили к девяти годам заключения по делу о "мошенничестве" и "неуважении к суду".

Российские силовики обвиняли его в растрате на личные цели пожертвований, которые он собирал на антикоррупционные расследования.

В конце апреля режим Путина открыл новое дело против оппозиционера, ему грозит до 30 лет тюрьмы за "терроризм".

Отметим, что политик известен своими скандальными заявлениями об Украине. В частности, он неоднозначно относился к оккупации Крыма Россией и предлагал провести там "референдум".

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