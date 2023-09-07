"Было непросто". На Волыни рыбак поймал гигантского сома весом 35 кг (фото)

В Волынской области мужчине удалось поймать на рыбалке огромного сома. Вес гиганта - 35 килограммов, а длина - 170 сантиметров.

Об этом пишет Радиотрек.

Подробности удачной рыбалки

Рыбак - это предприниматель Ярослав из Ровно. По его словам, он специально приехал на речку Икву, но его целью было поймать щуку.

Поймать такого гиганта было задачей не из легких.

"Было непросто. Сом сопротивлялся целый час! Потащил меня в камыш, но в конце концов мне удалось вытащить этого монстра. Рыбина настолько велика, когда привез ее домой, пришлось распиливать ножовкой", - рассказал Ярослав о своем улове.

Рыбак словил сома-гиганта (Скриншот)

Судя по весу гигантского сома, ему около 10 лет.

Самый большой сом в Украине

Отметим, что в 2018 году в Украине выловили сома весом в целых 140 килограммов! Рыбу поймали под Черкассами и она огромная, о чем свидетельствует фото.

В 2018 году в Украине поймали сома весом 140 килограммов (Скриншот)