Украинский рыбак поймал огромную рыбу весом 19 кг (фото трофея)

В селе Мирное Ровенского района рыбак поймал огромную рыбу. Это сом и весит он 19 килограммов.

Как выглядит рыба

Длина огромного сома - 140 сантиметров. К слову, во время рыбалки чаще всего встречаются молодые особи 5-10 кг. Если повезет поймать сома в возрасте 15-20 лет, то его вес может составлять около 100 кг.

Кстати, сом является самой большой пресноводной рыбой. Встречаются сомы длиной 2 м и весом более 70 кг. Ранее рыбаки вылавливали особей около пяти метров и около 500 кг, что зафиксировано документально.

Сом очень любит тепло. Поэтому летом, когда ему комфортно и вокруг много вкусной для него пищи, он проявляет максимальную активность. Рыбалка в это время имеет самые высокие шансы на успех.

Роман поймал сома весом 19 килограммов (фото: Рыбалка Ровенщины)