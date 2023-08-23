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Украинский рыбак поймал огромную рыбу весом 19 кг (фото трофея)

Ровенская область, Среда 23 августа 2023 10:51
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Украинский рыбак поймал огромную рыбу весом 19 кг (фото трофея) Под Ровно рыбак поймал огромную рыбу (фото:
Автор: Людмила Жукова

В селе Мирное Ровенского района рыбак поймал огромную рыбу. Это сом и весит он 19 килограммов.

Фото трофея Роман Малимон опубликовал в сообществе "Рыбак Ровенщины" в Facebook.

Как выглядит рыба

Длина огромного сома - 140 сантиметров. К слову, во время рыбалки чаще всего встречаются молодые особи 5-10 кг. Если повезет поймать сома в возрасте 15-20 лет, то его вес может составлять около 100 кг.

Кстати, сом является самой большой пресноводной рыбой. Встречаются сомы длиной 2 м и весом более 70 кг. Ранее рыбаки вылавливали особей около пяти метров и около 500 кг, что зафиксировано документально.

Сом очень любит тепло. Поэтому летом, когда ему комфортно и вокруг много вкусной для него пищи, он проявляет максимальную активность. Рыбалка в это время имеет самые высокие шансы на успех.

Украинский рыбак поймал огромную рыбу весом 19 кг (фото трофея)Роман поймал сома весом 19 килограммов (фото: Рыбалка Ровенщины)

Раньше мы писали о копеечной прикормке для бешеного клева рыбы.

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Владимир Рыбак риба