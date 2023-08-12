Копеечная прикормка для бешеного клева рыбы: добавьте "секретный" ингредиент

Универсальную прикормку, которая привлекает мирную рыбу и обеспечивает бешеный клев, можно приготовить из дешевой крупы. Главное - знать, как это сделать правильно и какие "секретные" составляющие добавить.

Прикормка на основе пшена

Вам понадобится:

Пшено - 1 часть

Вода - 2 части

Как приготовить прикормку

Засыпьте в глубокую посуду пшено и залейте водой. Пропорция 1:2.

Поставьте вариться и готовьте до полного выкипания воды. Важно, чтобы каша не начала пригорать. Для этого ее нужно помешивать.

Готовые зерна будут легко раздавливаться.

Такая каша хорошо лепится, оставляет для рыбы облако, которое ее привлекает. В прикормку можно ничего не добавлять, она и так будет работать.

Но чтобы повысить вязкость каши, можно всыпать немного комбикорма - это и будет нашим "секретным" ингредиентом.

Почему пшенная каша так хороша для рыбы

Использовать пшенку можно не только для простой насыпки приманки, но и для пружины. Такая каша состоит из мелких быстро вымываемых фрагментов. Этот фактор необходимо учитывать и тщательно трамбовать кашу в пружину.

Пшено добавляют и в другие каши, для получения комбинированных приманок. Поскольку пшонка вымывается гораздо быстрее других ингредиентов, она способна создать кормовое облако для привлечения рыбы.

Добавьте сваренное пшено в кукурузную или гороховую кашу и увидите результат во время рыбалки.

Важно помнить, что каша не должна пригорать, ведь этот запах будет отпугивать рыбу.