"Было комфортно". Слава Демин впервые рассказал об отношениях с Ксенией Мишиной

В течение некоторого времени актриса часто появлялась в соцсетях шоумена, что вызвало в сети слухи о том, что их связывает нечто большее, чем просто дружба.

Теперь Демин признался, что Мишина действительно ему нравилась: они проводили время вместе и даже познакомили своих сыновей. Однако их отношения так и не переросли во что-то серьезное.

Ведущий предпочитает не раскрывать конкретную причину, подчеркнув, что это касается только вдвоем, и без согласия Ксении он не может делиться деталями их взаимоотношений.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Да, действительно, Ксения Мишина мне очень нравилась как девушка. Да, действительно, я хотел с ней серьезных отношений. Мы гуляли вместе, наши сыновья знакомы. Они между собой, и я с Платоном знаком, и Влад с Ксенией. Было комфортно, но отношения не сложились. Это, наверное, все, что я могу сказать. Все же это касается не только меня, но и Ксении.

Сегодня знаменитости почти не появляются вместе. Как отметил шоумен, они теперь редко видятся и больше не проводят время вместе, как это было раньше.