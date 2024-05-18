"Буквально лысеешь": Саша Бо показала новую прическу после слов о проблемах со здоровьем

Известная украинская блогерша Саша Бо, заговорившая о проблемах со здоровьем , показала новую стрижку. Она решила максимально убрать длину волос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stories и пост, которыми Бо поделилась в Instagram .

"Впервые такое странное состояние"

Так, накануне Бо рассказывала, что отправилась к парикмахеру. Она жаловалась на то, что теряет волосы.

"Одно дело - отрезать каре, потому что душа нуждается в переменах. И совсем другое - когда у тебя проблемы со здоровьем, когда буквально лысеешь" - писала блогерша.

Stories Саши Бо (скриншоты)

После этого она говорила, что хочет "взять паузу", ведь не полностью была довольна новой прической. Впрочем, сейчас Бо решилась показать изменения.

Как оказалось, блогерша действительно убрала длину и теперь носит короткое каре.

Саша Бо сменила имидж (скриншоты)

"Когда отрезаешь так много волос, то кажется, будто избавляешься не только от них. Новая я", - прокомментировала свою прическу блогерша, но не стала раскрывать подробности своих проблем со здоровьем.

Как реагирует сеть

В комментариях фаны поддержали блогершу и засыпали ее комплиментами. Они пишут:

"Очень хорошо, самой хочется теперь каре"

"Вам очень идет"

"Мне очень нравитесь такой".

Саша Бо до стрижки (фото: instagram.com/sashaabo)