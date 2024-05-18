"Буквально лисієш": Саша Бо показала нову зачіску після слів про проблеми зі здоров'ям

Відома українська блогерка Саша Бо, яка заговорила про проблеми зі здоров'ям , показала нову стрижку. Вона вирішила максимально прибрати довжину волосся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories та допис, якими Бо поділилася в Instagram .

"Вперше такий дивний стан"

Так, напередодні Бо розповідала, що вирушила до перукаря. Вона жалілася на те, що втрачає волосся.

"Одна справа - відрізати каре, бо душа потребує змін. І зовсім інше - коли тебе проблеми зі здоров'ям, коли буквально лисієш" - писала блогерка.

Stories Саші Бо (скріншоти)

Після цього вона казала, що хоче "взяти паузу", адже не повністю була задоволена новою зачіскою. Втім, нині Бо наважилася показати зміни.

Як виявилося, блогерка дійсно прибрала довжину і тепер носить коротке каре.

Саша Бо змінила імідж (скріншоти)

"Коли відрізаєш так багато волосся, то здається, ніби позбуваєшся не тільки його. Нова я", - прокоментувала свою зачіску блогерка, але не стала розкривати подробиці своїх проблем зі здоров'ям.

Як реагує мережа

У коментарях фани підтримали блогерку та засипали її компліментами. Вони пишуть:

"Дуже гарно, аж самій хочеться тепер каре"

"Вам дуже личить"

"Мені дуже подобаєтеся такою".

Саша Бо до стрижки (фото: instagram.com/sashaabo)