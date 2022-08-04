У шкільні укриття проведуть Wi-Fi: що відомо

В Україні запустили проєкт з оснащення укриттів у навчальних закладах швидкісним інтернетом. Роутери та іншу техніку від телеком-компаній безкоштовно встановлять у дитячих садках, школах, профтехучилищах та університетах.

Як подати заявку на безкоштовне підключення навчального закладу або на участь у цьому проєкті від технічної компанії та інтернет-провайдерів, розповіли у Міністерстві цифрової трансформації.

Представники закладів освіти можуть подати заявку на Wi-Fi в укриттях через онлайн-форму - за цим посиланням.

Потім буде створений дашборд, де в реальному часі можна буде відстежити, скільки отримано заяв і звідки.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, один з пріоритетів Мінцифри - безперебійний зв'язок та Інтернет по всій Україні. Для роботи, спілкування і найголовніше - для навчання.

Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Зараз вже 30% шкіл в Україні мають укриття і з 1 вересня вони готові відкрити двері для учнів.

"Ми продовжуємо покривати Україну якісним Інтернетом. Але тепер це робимо не тільки на землі, а ще й під землею. Це новий виклик не тільки для телеком-фронту, а й для освітнього процесу. Бо діти є надвразливими у воєнний час. Наша місія - максимально допомогти їм відчувати нормальне життя і продовжувати робити звичні речі", - сказав Михайло Федоров на пресконференції.

Він додав, що вже є 2500 роутерів і 1000 модемів від соціально відповідальних компаній - вони поїдуть до навчальних закладів.

Фото: пресслужба Мінцифри

Щоб забезпечити укриття всіх шкіл, ліцеїв та гімназій швидкісним Інтернетом до початку навчального року, будуть залучені технічні компанії та українські провайдери.

Провайдери та соціально відповідальні компанії можуть приєднатися до цього проєкту. Для цього потрібно заповнити заяву через спеціальну форму.

"Укриття в закладах освіти - основна вимога для можливості очної освіти в умовах війни. Щоб знизити рівень стресу в укритті під час повітряної тривоги, ми повинні забезпечити там відповідні умови. Наявність інтернету є однією з них", - підкреслив генеральний директор Директорату цифрової трансформації МОН Дмитро Завгородній.

Фото: пресслужба Мінцифри