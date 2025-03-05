Настоящая витаминная бомба! Этот овощной суп по-тоскански вам захочется есть каждый день
Витаминный взрыв в одной тарелке - именно так называют это итальянское первое блюдо. Он очень легкий, сытный, имеет отличный вкус и самое главное - очень полезный.
Как готовить овощной суп по-тоскански, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gospoda.
Что вам понадобится:
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 3 зубчика
- Помидор - 3 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Перец острый - 1 шт.
- Сельдерей - 1 стебель
- Шпинат - 1 пучок
- Яичный желток - 4 шт.
- Оливковое масло - 2 ст. ложки
- Соль, перец черный молотый - по вашему вкусу
Как готовить овощной суп по-тоскански
Лук и морковь нужно очистить и нарезать. Сельдерей нарезаем небольшими кусочками. Ставим кастрюлю на огонь и немного ее нагреваем, добавляем оливковое масло, а затем нарезанные овощи: лук, морковь и сельдерей. Тушим, помешивая, несколько минут.
Шпинат промойте и измельчите. Зубчик чеснока мелко нарежьте. Помидоры нарежьте небольшими кубиками. Добавьте к тушеным овощам шпинат, чеснок, помидоры и измельченный острый перец. Потушите еще несколько минут.
Залейте тушеные овощи кипятком и варите примерно полчаса. Добавьте любимые специи, соль, черный молотый перец.
Яичные желтки взбейте в миске и добавьте в кипящий суп. Варите еще 5-10 минут.
К супу можно подать поджаренные на оливковом масле гренки, натертые чесноком.
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