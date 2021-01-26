Ляшко розповів, за яких умов школи знову закриють на карантин

Віктор Ляшко розповів, за яких умов можуть закрити школи (фото: РБК-Україна)

В Україні діти повернулися на навчання в школи і поки що ситуація з коронавірусом трохи стабілізувалася. Але учнів можуть повернути на дистанційне навчання за кількох умов. У разі перевищення показників по грипу, ГРВІ або коронавірусу - навчальний заклад будуть закривати.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй Facebook-сторінці.

Також Ляшко закликав не нехтувати дотриманням санітарних норм.

"Розумію, що всі трохи розслабилися і зраділи відновленню навчання, але закликаю не нехтувати дотриманням санітарних норм. Нагадайте дітям про важливість частого миття рук, носіння маски в громадських місцях та дотримання фізичного дистанціювання за межами класу", - написав Ляшко.

Головний санітарний лікар нагадав, що навчальний заклад може бути закритий для відвідування, якщо на самоізоляції перебувають більше 50% учнів або персоналу. Також школи можуть закрити, якщо буде багато хворих сезонними застудами або грипом. Водночас, станом на 26 січня перевищення показника немає, він на 31,45% менше епідемічного порогу.

Ляшко закликав усіх бути обережними в період росту захворювань на грип.

"Ми повинні пам'ятати, що початок лютого — це традиційний період зростання кількості грипоподібних захворювань, і в разі перевищення епідпорогу в окремих регіонах по грипу, а саме досягнення і перевищення рівня 483 хворих на 100 000 населення, відвідування шкіл може потрапити під обмежувальні протиепідемічні заходи", — зазначив Ляшко.

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