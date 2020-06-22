У липні українців чекає рекордна кількість робочих днів

Вихідні та робочі дні у липні 2020 (фото: pixabay)

Липень 2020 в Україні - один з чотирьох місяців без додаткових вихідних днів

У липні в Україні буде найбільша кількість робочих днів стосовно вихідних. Додаткових святкових днів у цьому місяці немає, а дні в календарі розташувалися так, що в основному ми будемо працювати в цей жаркий час. Звісно ж, за винятком тих, кому пощастило вирватися у відпустку.

У липні працювати ми будемо цілих 23 дні, а відпочивати - тільки 8. Вихідними будуть 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 числа.

З усім тим, у цьому місяці на нас чекає кілька великих свят: 7 липня - улюблений в народі Івана Купала, коли найвідчайдушніші відправляться на пошуки міфічного цвіту папороті. 12 липня - ми відзначимо Петра і Павла, а 28 числа - День Хрещення Русі.

Вихідні та робочі дні у липні 2020 (колаж: РБК-Україна)

А ось третина червня в Україні - вихідні дні. Крім додаткового дня на Трійцю українці відпочиватимуть ще і 29 числа, бо 28 червня - День Конституції - цього року припадає на неділю.

Цікаво, що найбільше вихідних днів в Україні було в травні - 12 і 19 робочих.

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Автор: Светлана Мащенко