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Як працюватимуть банки на Новий рік: з'явився розклад

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Опубліковано розклад роботи банківських установ у новорічні свята

Банки в Україні на новорічні свята будуть працювати за певним графіком і розкладом, адже в кінці грудня і на початку січня перенесено багато робочих днів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

З 28 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року включно буде діяти офіційний курс гривні, розрахований 27 грудня 2019 року. Банкомати під час свят будуть працювати у звичайному режимі.

Режим роботи банків у святкові новорічні дні:

  • 25 грудня - вихідний.
  • 26 і 27 грудня - робота продовжена на 2 години.
  • 28 грудня, до 13:00.
  • 29-31 грудня та 1 січня банки не будуть працювати.
  • 2 січня банки не будуть обслуговувати клієнтів.
  • 3 і 8-11 січня - робота в звичайному режимі.
  • 6-7, 12 січня - вихідний.

Зазначимо, що НБУ також зобов'язав банки забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

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