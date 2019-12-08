Як працюватимуть банки на Новий рік: з'явився розклад

Банки в Україні на новорічні свята будуть працювати за певним графіком і розкладом, адже в кінці грудня і на початку січня перенесено багато робочих днів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

З 28 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року включно буде діяти офіційний курс гривні, розрахований 27 грудня 2019 року. Банкомати під час свят будуть працювати у звичайному режимі.

Режим роботи банків у святкові новорічні дні:

25 грудня - вихідний.

26 і 27 грудня - робота продовжена на 2 години.

28 грудня, до 13:00.

29-31 грудня та 1 січня банки не будуть працювати.

2 січня банки не будуть обслуговувати клієнтів.

3 і 8-11 січня - робота в звичайному режимі.

6-7, 12 січня - вихідний.

Зазначимо, що НБУ також зобов'язав банки забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

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