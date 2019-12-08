Як працюватимуть банки на Новий рік: з'явився розклад

Опубліковано розклад роботи банківських установ у новорічні свята
Банки в Україні на новорічні свята будуть працювати за певним графіком і розкладом, адже в кінці грудня і на початку січня перенесено багато робочих днів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
З 28 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року включно буде діяти офіційний курс гривні, розрахований 27 грудня 2019 року. Банкомати під час свят будуть працювати у звичайному режимі.
Режим роботи банків у святкові новорічні дні:
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