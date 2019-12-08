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Как будут работать банки на Новый год: появилось расписание

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Опубликовано расписание работы банковских учреждений в новогодние праздники

Банки в Украине на новогодние праздники будут работать по определенному графику и расписанию, так как в конце декабря и в начале января перенесено много рабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С 28 декабря 2019 года по 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривны, рассчитанный 27 декабря 2019 года. Банкоматы во время праздников будут работать в обычном режиме.

Режим работы банков в праздничные новогодние дни:

  • 25 декабря - выходной.
  • 26 и 27 декабря - работа продлена на 2 часа.
  • 28 декабря - до 13:00.
  • 29-31 декабря и 1 января банки не будут работать.
  • 2 января банки не будут обслуживать клиентов.
  • 3 и 8-11 января - работа в обычном режиме.
  • 6-7, 12 января - выходной.

Отметим, что НБУ также обязал банки обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

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