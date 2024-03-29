Благодаря этому трюку вареные яйца можно будет хранить дольше

Если вы хотите сэкономить время утром, можно заранее сварить яйца и хранить их в холодильнике. Также многие варят заранее яйца для приготовления салатов или других блюд.

Сколько можно хранить вареные яйца и как это делать правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fun.

Что нужно знать о хранении яиц

Яйца - нежный и хрупкий продукт. Например, сырые яйца совершенно не переносят колебания температуры. Поэтому после покупки их следует хранить в холодильнике и желательно не на дверце.

Несмотря на то, что большинство производителей холодильников размещают отделения для яиц именно на дверце, температура там непостоянна из-за постоянного открывания и закрывания дверцы.

Поэтому желательно хранить их внутри холодильника, где они не будут подвергаться внезапным перепадам температуры.

Свежие яйца рекомендуется хранить 28 дней с даты их снесения. В первые дни их можно даже хранить без охлаждения благодаря естественному защитному слою на яичной скорлупе.

Далее их нужно поместить в холодильник, так яйца быстро портятся и могут вызвать серьезное пищевое отравление, в том числе сальмонеллез.

В качестве предосторожности яйца после истечения срока годности можно использовать только для термической обработки - например, для тортов.

Хранение вареных яиц

Вареные яйца можно хранить в холодильнике от 10 до 14 дней. Если на них повреждена скорлупа, то использовать их нужно как можно быстрее.

Самый длительный срок хранения имеют яйца, не погруженные после варки в холодную воду. Если их скорлупа цела, то съесть их можно будет даже через 4 недели.

Резкая разница температур может привести к появлению небольших трещин в яичной скорлупе и проникновению микроорганизмов. Это сокращает срок хранения, сваренных вкрутую.