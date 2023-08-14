Будут, как новые. Ловите лайфхаки, которые помогут избавиться от царапин на солнцезащитных очках

Даже бережное отношение к аксессуару не всегда спасает его от царапин на стекло. Такие повреждения ухудшает не только эстетичный вид, но и влияют на зрение. Но, к счастью, есть способы, которые помогают избавиться царапин на очках.

О том, как можно избавиться от царапин на солнцезащитных очках, рассказываем в материале ниже.

Чем убрать царапины на очках

Сначала оцените уровень повреждения очков, затем аккуратно протрите их от пыли и воспользуйтесь одним из следующих способов.

Нанесите немного зубной пасты на линзы. Протрите поверхность ватным диском или салфеткой из микрофибры. Промойте очки под холодной водой и протрите сухой тканью.

Воспользуйтесь полиролью. В ее составе есть воск, способный устранить царапины на очках. Для этого подойдет полироль для дерева, латуни или автомобилей. Нанесите небольшое количество вещества на линзы и протрите салфеткой из микрофибры, пока царапины не исчезнут. После этого промойте очки под проточной водой и протрите насухо мягкой тканью.

Также следует воспользоваться специальным средством от царапин, которое продают в магазинах для оптических изделий.

Полезной станет и паста для полировки серебра и меди. Ее можно купить в специализированных антикварных и ювелирных магазинах. Она годится и для профилактической обработки стекла.

Избавиться от царапин поможет также мебельный воск. Он заполняет микроскопические трещины.

Ни в коем случае нельзя для очистки поверхности очков использовать уксус и ацетон, нашатырный спирт, отбеливатели. Эти вещества безвозвратно повредят линзы и покрытия.

Как правильно ухаживать за очками

Чтобы очки прослужили вам дольше, следует придерживаться определенных рекомендаций. А именно: