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Будут, как новые. Ловите лайфхаки, которые помогут избавиться от царапин на солнцезащитных очках

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Понедельник 14 августа 2023 13:19
Будут, как новые. Ловите лайфхаки, которые помогут избавиться от царапин на солнцезащитных очках Как убрать царапины на солнцезащитных очках (фото: freepik)
Автор: Styler

Даже бережное отношение к аксессуару не всегда спасает его от царапин на стекло. Такие повреждения ухудшает не только эстетичный вид, но и влияют на зрение. Но, к счастью, есть способы, которые помогают избавиться царапин на очках.

О том, как можно избавиться от царапин на солнцезащитных очках, рассказываем в материале ниже.

Чем убрать царапины на очках

Сначала оцените уровень повреждения очков, затем аккуратно протрите их от пыли и воспользуйтесь одним из следующих способов.

Нанесите немного зубной пасты на линзы. Протрите поверхность ватным диском или салфеткой из микрофибры. Промойте очки под холодной водой и протрите сухой тканью.

Воспользуйтесь полиролью. В ее составе есть воск, способный устранить царапины на очках. Для этого подойдет полироль для дерева, латуни или автомобилей. Нанесите небольшое количество вещества на линзы и протрите салфеткой из микрофибры, пока царапины не исчезнут. После этого промойте очки под проточной водой и протрите насухо мягкой тканью.

Также следует воспользоваться специальным средством от царапин, которое продают в магазинах для оптических изделий.

Полезной станет и паста для полировки серебра и меди. Ее можно купить в специализированных антикварных и ювелирных магазинах. Она годится и для профилактической обработки стекла.

Избавиться от царапин поможет также мебельный воск. Он заполняет микроскопические трещины.

Ни в коем случае нельзя для очистки поверхности очков использовать уксус и ацетон, нашатырный спирт, отбеливатели. Эти вещества безвозвратно повредят линзы и покрытия.

Как правильно ухаживать за очками

Чтобы очки прослужили вам дольше, следует придерживаться определенных рекомендаций. А именно:

  • снимайте очки двумя руками, придерживая их за заушники, так оправа не будет распутываться
  • храните очки в футляре, не кладите их в сумочку рядом с другими вещами, ключами, шпильками, расческой, которые могут повредить стекло
  • регулярно протирайте очки микрофиброй или мягкой тканью
  • не кладите очки линзами вниз, так рискуете их поцарапать
  • не стоит очки надевать как ободок для волос, так повреждаются крепления и растягиваются заушники

Раньше мы рассказывали о том, какие солнцезащитные очки нельзя покупать.

Читайте также о том, может ли контактная линза потеряться в глазу.

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