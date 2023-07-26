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Вот какие солнцезащитные очки нельзя покупать никому и никогда

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Среда 26 июля 2023 18:41
Вот какие солнцезащитные очки нельзя покупать никому и никогда Как подобрать очки (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко
Эксперт: Анна Пилипчук

Солнцезащитные очки летом продаются на уличных раскладках, на рынках, в супермаркетах... Словом - где угодно. Но покупать их в "неправильных" местах не стоит.

О правилах выбора аксессуара в Instagram рассказала врач-офтальмолог Анна Пилипчук.

Где можно и нельзя покупать очки

Никогда и никому нельзя покупать очки, если они продаются на рынке, в супермаркете, в любом другом месте, но не в оптике.

"Запомните! Очки должны продаваться в оптике! Любые. Солнцезащитные также. Это так, как лекарства в аптеке, а автомобили в автосалоне. Если купите в другом месте, то качество уже не гарантировано. И, скорее всего, это будет подделка. А рисковать своим здоровьем, рискнуть тем, что солнце будет влиять на сетчатку..." - говорит офтальмолог.

Какие требования к аксессуару

По словам врача, очки должны быть с защитой от ультрафиолета - UV 400. Иначе они будут более опасными, чем защитными.

Из-за затемнения зрачок расширится и еще больше солнечных лучей попадет внутрь глаза. Только специальный фильтр может заблокировать ультрафиолетовый луч.

Присутствует ли эта защита - можно посмотреть на скобке. Там есть отметка UV.

Также там есть отметка "Cat". Она говорит о том где именно в этих очках можно находиться - 1 - в городе в облачную погоду, 2 - для среднего солнца, 4 - для экстремального солнца, например, в горах.

Для солнечной погоды на пляже лучше брать категорию 3.

От каких очков лучше отказаться

Нельзя покупать очки, даже если они очень модные, но:

  • форма слишком велика для вашего лица
  • скобки или носоупоры давят
  • очки спадают
  • видно небо по бокам
  • цвет напрягает глаза
  • очки натирают

Запомните, что солнцезащитные очки - это не только модно и красиво, это защита для ваших глаз, к которой нужно относиться ответственно!

Ранее врач рассказала, какие капли ни в коем случае нельзя покупать.

Также окулист показала видео, после которого вам больше не захочется наращивать ресницы.

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