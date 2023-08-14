Будуть, як нові. Ловіть лайфхаки, які допоможуть позбутись подряпин на сонцезахисних окулярах

Навіть дбайливе ставлення до аксесуара не завжди рятує його від подряпин. Такі пошкодження погіршують не лише естетичний вигляд, а й впливають на зір. Але, на щастя, є способи, які допомагають усунути подряпини на склі.

Про те, як можна позбутись подряпин на сонцезахисних окулярах, розповідаємо у матеріалі нижче.

Чим прибрати подряпини на окулярах

Спершу оцініть рівень пошкодження окулярів, тоді акуратно протріть їх від пилу та скористайтеся одним зі способів, наведених нижче.

Нанесіть невелику кількість зубної пасти на лінзи. Протріть поверхню ватним диском або серветкою з мікрофібри. Промийте окуляри під холодною водою та протріть сухою тканиною.

Скористайтесь поліроллю. У її складі є віск, який здатний усунути подряпини на окулярах. Для цього підійде поліроль для дерева, латуні чи автомобілів. Нанесіть невелику кількість речовини на лінзи і протріть серветкою з мікрофібри, аж поки подряпини не зникнуть. Після цього промийте окуляри під проточною водою і витріть насухо м'якою тканиною.

Також варто скористатись спеціальним засобом від подряпин, які продається в магазинах для оптичних виробів.

Помічною стане і паста для полірування срібла і міді. Її можна купити в спеціалізованих антикварних і ювелірних магазинах. Вона годиться і для профілактичної обробки скла.

Позбутись подряпин допоможе також меблевий віск. Він заповнює мікроскопічні тріщини.

У жодному разі не можна для очищення поверхні окулярів використовувати оцет і ацетон, нашатирний спирт, відбілювачі. Ці речовини безповоротно пошкодять лінзи і покриття.

Як правильно доглядати за окулярами

Аби окуляри прослужили вам довше, варто дотримуватись певних рекомендацій. А саме: