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Синоптики різко змінили прогноз погоди на новорічні свята

STYLERЖиття    24.12.2019 - 11:30
Синоптики різко змінили прогноз погоди на новорічні свята
Погода в Україні на Новий рік (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні на Новий рік порадує українців

Погода в Україні на Новий рік принесе українцям період потепління. Свята пройдуть з плюсовою температурою, яка буде сприяти новорічним прогулянкам. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила Наталка Діденко, а також синоптики ресурсів Gismeteo і Accuweather.

Раніше синоптики одноголосно стверджували, що в новорічну ніч вдарять морози, але з наближенням 31 грудня прогноз змінився.

Тим не менш, в найближчі дні в Україні похолодає, пише Наталка Діденко. Різка зміна погодних умов прийде вже у п'ятницю і суботу, 27-28 грудня. Тоді температура повітря знизиться до +3... -4 градусів. Опади з дощу перейдуть у сніг, місцями у мокрий сніг.

Циклон вже приніс снігову кашу на дорогах в райони Карпат, а в найближчі дні він пошириться на всю Західну Україну, а потім і на більшість областей. До кінця тижня циклон принесе мокрий сніг і на Схід.

"З п'ятниці в Україні почне холоднішати, з 31 грудня 2019 року -1 січня 2020 року - знову тепліти", - прогнозує Діденко.

Дані синоптика підтверджують і ресурси Gismeteo і Accuweather. Згідно з прогнозом Gismeteo для Києва, 31 грудня буде невеликий мінус, а 1 січня очікується +2, можливий мокрий сніг.

Синоптики різко змінили прогноз погоди на новорічні свята

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Ресурс Accuweather прогнозує +2 градуси і 31 грудня, і 1 січня.

Синоптики різко змінили прогноз погоди на новорічні свята

Погода в Києві на Новий рік (скрін: accuweather.com)

Що стосується середи, 25 грудня, то Наталка Діденко прогнозує в Україні дощі, а на Заході - з мокрим снігом. Температура вдень від +3 до +8 градусів, вночі +7... +12.

В Києві на католицьке Різдво пройде дощ, вдень буде досить тепло - близько +7 градусів.

Синоптики різко змінили прогноз погоди на новорічні свята

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

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