ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Будущий муж Лободы очень похож на вокалиста Rammstein (фото)

STYLERЖизнь    04.07.2019 - 10:06
Будущий муж Лободы очень похож на вокалиста Rammstein (фото)
Лобода показала своего будущего мужа (фото: коллаж РБК-Украина)

Лобода "засветила" будущего мужа в Instagram

Светлана Лобода без стеснения показывает поцелуи с бойфрендом в Instagram. В прошлом году она родила второго ребенка и отцом девочки стал вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже стало понятно, что певица не общается больше с ним. На днях появились факты, которые свидетельствуют о том, что у артистки может состоятся свадьба с новым мужчиной. Об этом сообщают росСМИ.

Лобода неоднократно попадала под камеры журналистов с разными мужчинами, но на этот раз в Stories певицы появились видео, на которых видно, что почти весь день она провела с одним мужчиной Константином Гордиенко. При этом при прощании Лобода целовалась с ним на камеру.

Будущий муж Лободы очень похож на вокалиста Rammstein (фото)

Скриншот с Instagram

Известно, что Гордиенко является известным солистом балета Freedom. Он также хореограф, оператор и фотограф.

Будущий муж Лободы очень похож на вокалиста Rammstein (фото)

Скриншот с Instagram

Стоит отметить, что недавно Лобода уже намекала на свою свадьбу. Один из постов в Instagram она подписала хэштегом "поразамуж".

Будущий муж Лободы очень похож на вокалиста Rammstein (фото)

Скриншот с Instagram

Кроме того, будущий муж Лободы очень похож на вокалиста Rammstein, которому в данный момент уже 56 лет, а новому возлюбленному Лободы на вид максимум 40 лет.

Напомним, что Лобода поймала букет невесты на свадьбе своей 28-летней сестры Ксении. Это является предвестником, что 36-летняя звезда вскоре должна выйти замуж.  Будет ли ее новым мужем Константин Гордиенко покажет время.

Ранее сообщалось о том, что Светлана Лобода подогрела слухи о близких отношениях с Егором Кридом после того, как поздравила певца с 25-летием.

MARUV беременна? Певица показала заметно округлившийся животик "Мои девочки": Лобода показала счастливое свадебное фото вместе с сестрой и мамой
Новости Украины шоубизЛобода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь