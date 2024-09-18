"Буду скучать по тебе всю жизнь": дочь Делона высказалась о жизни без отца (фото)

Что написала на этот счет 33-летняя актриса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Детали

Звезда почтила память родного человека и поделилась в соцсетях откровенными строчками. В частности, она призналась, что тяжело переживает потерю и будет испытывать печаль из-за этого всю свою жизнь.

"Месяц без тебя, и это вызывает у меня тревогу. Месяц без наших моментов, без моей руки у твоей, и так до конца... Месяц скучает по тебе внук. Он говорит мне: "Ты скучаешь по дедушке? Все хорошо. Мама, смотри на его фото, вот так". Уже месяц каждый день около полудня я думаю, что хочу позвонить, как каждый день до этого… Но это было раньше..." - написала Анушка.

Анушка почтила память отца (Фото: instagram.com/anouchkadelon)

"Я буду скучать по тебе всю жизнь... Всю жизнь ты будешь скучать по мужчинам своего сердца. Настоящим. Те, кто говорят, что думает. Они подразумевают то, что говорят. Делают, что говорят, и говорят, что делают. Те, кто делает правильный выбор и выполняет свои обещания.

Верные. Ты первый человек в моей жизни, который научил меня всему. И тот, кто меня снова научит. Кто продолжит жить подолгу. Как будто красиво было сказано 18 августа: "Делон не умер. Он стал вечным", - также написала она.

Делона не стало 18 августа (Фото: instagram.com/anouchkadelon)

Кроме того, Делон поделилась архивными кадрами с отцом, а также показала его фото, стоящее дома в знак памяти актера.

Дочь актера показала фото (Фото: instagram.com/anouchkadelon)

Напомним, Ален Делон ушел из жизни 18 августа. Свои последние дни он провел в собственном имении Ла Брюллери во французской коммуне Души. Рядом с ним находились родные.

Кроме дочери Анушки, у Делона остались сын Энтони, родившийся в период его отношений с Наталией Делон, и сын Ален Фабьен - от отношений с Розали ван Бремен (это родной брат Анушки).