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"Буду сумувати за тобою все життя": донька Делона висловилася про життя без батька (фото)

Середа 18 вересня 2024 09:40
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"Буду сумувати за тобою все життя": донька Делона висловилася про життя без батька (фото) Анушка і її батько Ален Делон (Фото: instagram.com/anouchkadelon)
Автор: Любов Блажко

Анушка Делон, донька знаменитого французького актора Алена Делона, висловилася про нього через місяць після його смерті.

Що написала з цього приводу 33-річна акторка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Деталі

Зірка вшанувала пам'ять рідної людини та поділилася у соцмережах відвертими рядками. Зокрема, вона зізналася що важко переживає утрату та відчуватиме сум через це усе своє життя.

"Місяць без тебе, і це викликає в мене тривогу. Місяць без наших моментів, без моєї руки у твоїй, і так до кінця… Місяць сумує за тобою онук. Він каже мені: Ти сумуєш за дідусем? Все добре. Мамо, дивись на його фото, ось так. Вже місяць кожного дня близько полудня я думаю, що хочу зателефонувати, як кожен день до цього… Але це було раніше..." - написала Анушка.

&quot;Буду сумувати за тобою все життя&quot;: донька Делона висловилася про життя без батька (фото)&quot;Буду сумувати за тобою все життя&quot;: донька Делона висловилася про життя без батька (фото)&quot;Буду сумувати за тобою все життя&quot;: донька Делона висловилася про життя без батька (фото)Анушка вшанувала пам'ять батька (Фото: instagram.com/anouchkadelon)

"Я буду сумувати за тобою все життя... Все життя ти будеш сумувати за чоловіками свого серця. Справжніми. Ті, хто говорять, що думає. Вони мають на увазі те, що кажуть. Роблять, що кажуть, і кажуть, що роблять. Ті, хто робить правильний вибір і виконує свої обіцянки. Як і ти.

Вірні. Ти перший чоловік у моєму житті, який навчив мене всього. І той, хто мене знову навчить. Хто продовжить жити довго. Ніби красиво було сказано 18 серпня: "Делон не вмер. Він став вічним", - також зазначила вона.

&quot;Буду сумувати за тобою все життя&quot;: донька Делона висловилася про життя без батька (фото)&quot;Буду сумувати за тобою все життя&quot;: донька Делона висловилася про життя без батька (фото)&quot;Буду сумувати за тобою все життя&quot;: донька Делона висловилася про життя без батька (фото)

Делона не стало 18 серпня (Фото: instagram.com/anouchkadelon)

Окрім того, Делон поділилася архівними кадрами з батьком, а також показала його фото, яке стоїть вдома на знак вшанування пам’яті актора.

&quot;Буду сумувати за тобою все життя&quot;: донька Делона висловилася про життя без батька (фото)

Донька актора показала фото (Фото: instagram.com/anouchkadelon)

Нагадаємо, Ален Делон пішов життя 18 серпня. Свої останні дні він провів у власному маєтку Ла Брюлері у французькій комуні Душі. Поруч з ним знаходилися рідні.

Окрім доньки Анушки, у Делона залишилися син Ентоні, який народився у період його стосунків з Наталі Делон, та син Ален Фаб'єн - від стосунків з Розалі ван Бремен (це рідний брат Анушки).

Пригадайте, як з віком змінювався Ален Делон.

А також подивіться ці 7 найкращих фільмів з неперевершеним Делоном.

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