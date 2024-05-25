Будьте в тренде. Стилистка объяснила, как выбрать идеальную шляпку на лето

Шляпка летом помогает защитить лицо от нежелательного загара, а голову - от теплового удара, который может вызвать солнечные лучи.

О том, как удачно выбрать шляпку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию персонального стилиста Елены Шевченко в Instagram .

Какой должна быть ширина полей

"Прежде всего обращайте внимание на ширину полей. Для небольших форм лица при отсутствии выразительных щечек поля могут быть 6-7 сантиметров. А вот девушкам с крупными скулами, выразительными щечками и масштабными формами лица лучше выбирать ширину полей 8-9 см, потому что поля шляпы должны соответствовать масштабности лица", - объясняет Шевченко.

Каким должен быть цвет

"Здесь мы обращаем внимание на оттенок соломы. Они бывают теплые (отчетливо желтые), нейтральные или приближенные к холодному (похожи на бежевые) и цветные", - говорит стилист.

Она советует выбирать желтые оттенки женщинам с загаром и теплой колористикой. Нейтральные и холодные - девушкам с холодным оттенком кожи, или если есть нюансы на коже, например выразительные синяки под глазами или пигментация.

"Черная плетеная шляпа будет подходить почти всем. А вот с белой, особенно чистой, снежной надо быть максимально осторожной, потому что она подчеркнет все особенности кожи. Также она выглядит достаточно "празднично" для обыденных образов, поэтому лучше выбирать более мягкие оттенки белого", - советует эксперт.

Как подобрать удачную шляпку (фото: Instagram/purpur.stylist)

Как выбрать удачную форму

По словам Шевченко, самые актуальные и простые в стилизации "на каждый день" формы шляпок - это Федора и Канотье.

"Крупным личикам чаще подходит Федора, потому что у нее размер полей больше. Вся разница в том, что Федору можно носить открывая лоб, что очень хороший бонус для лиц с округлой формой, широкой формой или выразительными щечками. Канотье больше подходит женщинам, имеющим лицо с зауженным подбородком или вытянутым", - говорит стилист.

Как выбрать удачную шляпку (фото: Instagram/purpur.stylist)

Каким должен быть декор

"Сейчас большинство шляпок продается с декором в виде брошек, булавок, дополнительных лент или шпилек. Я люблю активные шляпки, потому что в компании с очками это полноценная замена макияжа и прически. Но следите, чтобы ваши цепочки можно было отстегнуть, как и дополнительный декор", - говорит эксперт.

Она советует избегать дополнительных украшений в зоне лица, если вы выбрали шляпку с декором.

Каким должно быть плетение

"Обязательно обращайте внимание на то, как сплетенная шляпка. В идеале - это мелкая солома с густым плетением, без просветов. Потому что широкая, похожая на "лапти" будет дешевить вид шляпки", - отмечает Шевченко.

Каким должно быть плетение (фото: Instagram/purpur.stylist)

Какой стиль шляпки выбрать

"Сейчас в трендах будет большое количество "романтических" шляпок с лентами и бантами. Это очень красиво и нежно, но по сравнению с Федорой или Канотье в таких моделях меньший диапазон образов, в которые их можно вписать, поэтому рекомендую выбрать их 2 или 3 в ваш гардероб", - говорит стилистка.